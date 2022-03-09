同事用果汁製假陽性快測呃病假　1動作泄密　打工仔斥賤格想告發

第五波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，日增確診個案逾萬宗，有打工仔近日於討論區發文，稱發現有同事竟以果汁自製快速測試「假陽性」結果，並向公司申報要求放病假。他指該同事一度於社交平台「自爆」，其後極速刪帖，不禁怒斥對方「真係好賤格」，更表示希望告發對方，惟因沒有截圖而不知如何處理。



有打工仔稱發現有同事竟以果汁自製快速測試「假陽性」結果，並向公司申報要求放病假，怒斥對方「真係好賤格」，更表示希望告發對方。（《大叔的愛》劇照）

該名打工仔於香港討論區以「發現有個同事假扮『陽性』呃公司」為題發文，指疫情之下公司容許快速測試呈陽性的員工有1天有薪病假，之後則要連續7日獲陰性結果才能上班。他指有同事發現「漏洞」，利用果汁自製「假陽性」結果，向公司申報並「呃病假」。

樓主指，同事「呃假」後更將事件放到網上「自爆」，「佢放咗幾分鐘就del咗，咁啱俾我睇到，先知原來佢嗰日請病假唔係真確診，而係假扮出嚟」。剛好看到帖文得知真相的他感到憤怒，狠批該名同事「真係好賤格」，更稱有意向公司告發，惟因未有及時截圖作為證據而暫未行動。

樓主指同事「呃假」後竟將事件放到網上「自爆」，令他有意向公司告發，惟因未有及時截圖作為證據而暫未行動。（《大叔的愛》劇照）

帖文引來網民討論，有人認為應「寧可信其有」，指若同事確診後上班更危險，「有幾賤？如果你同事真係中咗而又扮陰性照返工惹大家咪仲賤」、「係好大漏洞，一定有人呃，就算即日抽查係陰性，都可以話支嘢唔準確出現假陽，冇法律責任」、「要證實是否真陽好簡單，員工在家live直播一次撩鼻快測給公司管理人員看，15分鐘後便知龍與鳳」。

不過也有人指出，樓主只稱公司提供1日有薪病假，質疑同事「呃病假」後要停工7天代價或太大，「得嗰一日病假唔使扮陽性啦，求其病咪一樣照拿病假， 咁無謂嘅」、「呃一日病假、七日冇薪、識唔識計數？」、「得一日病假都要騙？」。

早前社交網站瘋傳照片，看到1名中年男子在茶餐廳用膳期間，竟自行快測，拍攝者更是目睹檢測棒結果為2條紅線，即代表陽性。照片瘋傳後網民立即議論紛紛，並指「求拍攝者心理陰影面積」、「阿叔係咪想食埋個海南雞飯？」，又擔心其人身安全，直斥他是「人肉播毒」的自私精。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮於記者會亦回應有關事件，稱絕不建議市民在公共地方做快測，令其他人承受感染風險，建議市民留在私人地方做快測。



1名中年男子日前在茶餐廳用膳期間自行做快測，檢測棒結果為2條紅線，即代表陽性，嚇怕其他食客。（fb圖片）

照片看到檢測結果為2條線，即意味是陽性，惟男子仍在餐廳中未有離開，引來不少網民炮轟。（fb圖片）

同場加映：政府認可快速測試套裝名單

市面快速檢測套裝款式眾多，政府最新列出7款認可已表列的快速測試套裝品牌型號，讓市民參考，型號如下：

政府最新列出7款認可已表列的快速測試套裝品牌型號。（衛生署）

其中5款列明「只供醫護專業人員使用」，其餘2款市面有售，價錢如下：