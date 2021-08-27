新同事疑唔識用雪櫃　幫手買雪糕竟無放冰格全融化　追問下咁解釋

凡事都是親力親為最好，有網民近日於討論區發文表示，他日前拜託新同事幫忙買雪糕，翌日上班打算看看新同事買了什麼款的雪糕，卻發現對方沒將雪糕放在冰格，結果所有雪糕融掉，他驚訝新同事是否不懂怎樣用雪櫃。新同事就解釋，他沒見過三門雪櫃，所以不知道應將雪糕放在哪一格。
該名網民於香港討論區以「GG...原來同事唔識用雪櫃....」為題發文，他表示日前拜託新同事幫忙買雪糕，翌日上班打算看看新同事買了什麼款的雪糕，卻找來找去也找不到。他詢問新同事將雪糕放在哪，新同事隨即拉開了雪櫃中間那一格，他心想「GG啦，佢居然冇放喺冰格」，結果所有雪糕融掉。新同事解釋，他沒見過三門雪櫃，所以不知道應將雪糕放在哪一格，該網民質疑不知道應詢問別人。
帖文引起其他網民熱議，有網民指出他家也用三門雪櫃，中間那格是冰格，有網民則說「呢個故事教訓我哋，點同事做嘢，之後都係要做QC嘅」。
更多網民咁樣講▼▼▼
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