企業請公關空姐優先　晚上返工月薪$3萬　職責列明：寓工作於娛樂

航空業在疫情下首當其衝大受打擊，業內大幅裁員減薪，不少空中服務員丟失飯碗，有公司則趁機吸納人才，近日網上1則招聘告示引起網民關注，有企業聘請公關接待主任，列明有空中服務員經驗優先，月薪高達3萬元。不過其工作內容則成為焦點，包括一般負責晚上接待，能接受適量喝酒，且註明「遇（寓）工作於娛樂」，令網民質疑是否「特殊職業」。



有企業聘請公關接待主任，列明有空中服務員經驗優先，月薪高達3萬元，工作包括一般負責晚上接待，能接受適量喝酒。（《愛美麗狂想曲》劇照）

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1則招聘告示在網上流傳，並被網民轉載至高登討論區，內容是1間位於灣仔區的「中國中型內資綜合投資企業」聘請公關接待主任，每周5天工作，月薪達25,000至30,000元，並稱空中服務員經驗優先，應徵者需能接受適量喝酒，但崗位職責令人充滿遐想▼▼▼

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告示強調此職位「遇（寓）作於娛樂」，又能擴充上層社會人際網絡，公司設有醫療保險、花紅、交通津貼等褔利。

帖文一出隨即引起熱議，不少網民都聯想到「特殊工種」，質疑該企業是否「夜總會」，笑言講明工作於娛樂，相信「嗰晚一定好開心」，又問會否提供在職培訓如歌技等；但亦有網民認為出手太低，「返夜先得3萬蚊」、「30,000蚊1個月做爛個市啦」。

同場加映：「青壯年」CEO請私人助理 9項要求令網民嘩然



青壯年CEO請私人助理月薪達$9萬 網民一睇9大工作要求：唔係筍工

月入9萬元，有房屋津貼，再加上包食宿，聽起來似乎是一份筍工，但大家了解完工作內容後就未必這樣想了。有網民分享一則招聘啟事，指香港一間公司行政總裁（CEO）聘請私人助理，工作包括幫老闆處理個人及公司事務、陪老闆出差及應酬，以及一年只有一個月假期，其餘時間都需要工作，所列出的9大工作內容，都令網民嘩然。



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另外，招聘告示中還列出8項要求，包括有管家或私人助理等資歷、外表整齊及態度有禮：

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同場加映：九肚山家庭日薪$800請「萬能姨姨」 日做6小時家務兼補習教琴



早前網上流傳1則招聘告示截圖，指1個住在沙田九肚山的家庭希望聘請1名「萬能EE（姨姨）」，在實用面積達千呎的單位內工作，每周1天，逢星期六或日，由早上8時至下午2時，6小時日薪800元。



「萬能姨姨」職責及要求▼▼▼

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同場加映：網民自爆最爽筍工 每日返8個鐘齋打機睇片 遲起身射波冇人理



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同場加映：貿易公司請文員 返5日半仲要外勤月薪僅呢個數 網民批人工離地



打工仔搵工難，要找到薪金及待遇也合意的工作更難。有網民近日於討論區發文，分享在勞工處網頁看到的1則招聘廣告，顯示有貿易公司出價月薪9000至10000元聘請文員，要求每星期上班5.5日，除了負責文書工作外更要兼顧外勤事務。不少網民批評相關公司刻薄，不禁慨嘆物價不斷上升，但薪金仍停留於30年前的水平。



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有網民於facebook撰文，表示希望可以招聘兼職家務助理，一星期工作4天，每日工作4小時，主要負責買餸煮飯包2餐。樓主出價月薪4500元，但有不少網民質疑出手太低，而且要在有限時間內買餸再煮好2餐，猶如廚藝比賽一樣，「不如你自己做返算啦」。

