24歲淫保安強姦醉酒女同事　影相拍片傳友炫耀　判監15年打藤20下

身處異國，就算是面對同鄉也別輕易放下戒心！新加坡１名來自馬來西亞的24歲保安員，結識了比他年長3歲、同樣來自馬國的女同事，他後來約女同事喝酒聊天，趁女同事喝醉後色心起，抱對方回家扒光衣服，拍攝女方私處照分享給朋友，其後獸性大發3次強姦她，更拍下裸照及影片傳給朋友炫燿「戰績」。翌晨女同事發現被侵犯，更遭拍裸照和影片分享出去，極度害怕但不敢報警，其後向友透露才懂求助。涉案保安被捕後控以強姦、偷拍裸照並散播等共25罪，調查期間更揭發他曾偷拍同住的女室友洗澡。

女事主被性侵後起自殺念頭，一度入住精神病院，事後仍經常夢到被告，嚇到哭泣而醒，有感可能終生找不到伴侶，人生已被毀。日前法庭判被告其中5項控罪成立，判監15年及鞭刑20下，他仍要面對20項控罪。



新加坡1名來自馬來西亞的27歲女保安，被同鄉24歲男同事趁醉強姦，更被偷下鄰照影片分享給朋友。（示意圖／Getty Images）

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案件於2019年發生於新加坡，當地1名24歲來自馬來西亞的保安員，結識了27歲同樣來自馬國的女同事，隔年他主動拿女方的電話號碼，2人用社交平台聊天。至2020年6月，他約女同事去樓下喝酒聊天，其後女同事酒醉不醒，他色心起抱她回家。

案情指，被告馬上在梳化脫光女同事的衣服，對她的私處拍照，更隨即發給朋友看。被告其後獸性大發，抱已經爛醉的女同事入房，8小時內3度強姦她，最後一次更沒戴安全套，又用手指性侵她，事後更再發訊息給朋友，炫燿「做了3次」、「味道很好」，然後大模廝樣躺在受害人身旁睡覺。

被告與受害人都是來自馬來西亞，被告主動向受害人索取電話號碼，其後保持聯絡。（示意圖／Getty Images）

直至隔天早上，受害人醒來時發現自己全身赤裸，被告就睡在她身邊，質問下才知道自己被強姦。被告更展示受害人的醉酒照片，但她發現另外被偷拍了私處的照、影片及被告和朋友間的對話，她嚇到馬上刪除及離開。

受害人回家後非常害怕，人在異鄉又不懂求救，無即時報警，過了1個月她精神深受困擾，終鼓起勇氣告訴朋友，對方隨後幫她報警，變態保安在同一天被捕。受害人一直未走出被性侵的陰霾，翌月起自殺念頭，需入住當地心理衛生學院（精神病院）治療3個月，現時患上邊緣性人格障礙，常發噩夢及無法入睡，要接受治療及服藥。

受害人事後起自殺念頭，曾入住精神病院，現時仍經發噩夢無法入睡需服藥，會夢見被告嚇到哭醒。（示意圖／Getty Images）

保安後來被落案控告25條罪，包括強姦、性侵、偷拍女性裸照及散播裸照等合共25條罪名。警方調查他的手機時，更發現另外1名女性的裸照及影片，揭發他在2017至2020年間曾與1名39歲女子合租單位，其間他數次偷拍女室友洗澡。

控方在庭上形容，受害人深感人生被毀，至今仍經常發噩夢，夢見被告面孔嚇到哭醒，現在覺得所有男性都是壞人，未來恐難找到伴侶。被告日前已承認5項強姦及性侵罪，被判監15年及鞭刑20下，仍面對20項涉及侮辱女性的罪，法官勒令他要賠償同害人的精神治療費用。

（綜合）