星「奪命熱水爐」電死一家三口　調查揭安裝出錯亂用插頭變大漏電

新加坡前年發生全國哄動的「奪命熱水爐」事故，一家三口因此觸電死亡，一對老夫婦在廁所內倒地，兒子入屋時心急營救，結果踩入廁所亦觸電慘死。當地驗屍庭日前召開死因研訊，揭發單位安裝熱水爐時，離奇用廚房插頭取電而釀成意外。調查官透露，出事組屋老舊，熱水爐本身無問題，但不知為何安裝時將插頭插在廚房插座，沒有用獨立雙極開關，電流不足以跳電，卻持續令保障絲過熱，疑裏面電線溶在一起造成大漏電，加上死者進入浴室時洗澡沒穿鞋等因素，連環不幸最終奪去3條人命。



新加坡前年發生奪命熱水爐事故，一家三口觸電死，調查揭安裝出錯導致大漏電。（網上圖片）

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新加圾2020年12月10日發生可怕家居意外，達曼裕廊河景路的組屋單位的熱水爐離奇漏電，80歲男子歐瑪（Omar Bin Abdul Manan）、66歲妻阿斯瑪（Asmah Bte Bujang）及45歲兒子阿士金（Muhamad Ashikin Bin Omar）全部觸電死於屋內。

警方當時到場調查單位電錶等設備，阿士金的女兒表示，當時她在組屋外發現門上鎖又無人應門，爸爸隨後開門入屋，發現祖父母倒在廁所，他心急上前將兩老扶起，結果自己也觸電倒地。後來其他親友趕至，先關上水電掣才入門，惟拉起阿士金後無論如何急救都已無反應。

驗屍庭日前就3人死因召開研訊，負責調查的市場能源管理局調查官指，涉事熱水爐品質無問題，反而是安裝時無故直接插在廚房的插座內，該插頭裏的保障絲已經融化，是漏電主因。他解釋，熱水器電流需求比插頭保險絲能負荷的高，不足以做成跳電，卻會令插頭保障絲過熱，日復一日後令裏面的電線溶在一起，造成案發當天的大漏電。案發單位廁所的花灑、水管全是鐵製，首名死者歐瑪入去時沒穿鞋子，因此接觸到電流造成觸電。

調查官續指，出事三房式組屋於70年代建成，相當老舊，當年線路只有保險絲防火患，卻阻止不了漏電，政府於1985年翻新線路，設有漏電保護器，可是舊式線路保存下來用於廚房的插頭，出事熱水器不知何故又剛好用該插頭取電，才會導致悲劇。

調查官提醒民眾，熱水器絕不應直接用插座供電，要用獨立的雙極開關，建議組屋住戶每月都檢查有沒有漏電情況，單位太舊就應查看廁所有無雙極開關，要聘請專業電工安裝並選有安全標誌的熱水器。

（綜合）