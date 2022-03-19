港媽一家染疫缺糧　元朗街坊輪流送藥代買餸　雪櫃塞爆照感動網民

本港第五波疫情持續，不少確診者需居家隔離檢疫，只能靠親友運送物資。有港媽發文指自己和2名兒子日前染疫，隔離期間家中物資漸漸不足，不少街坊得悉情況後主動伸出援手，不但及時送上藥物，又代買餸菜生果，甚至幫忙到速遞收件，並上載一張「雪櫃塞爆」的照片，感謝一眾街坊的幫助，「到你哋需要我個日，我都一定會出現」。



該港媽在facebook群組「你食在元朗。我卻在大牌檔」發帖，指2個兒子日前做快速測試呈陽性，自己亦出現現喉嚨痛症狀，「開始吞緊玻璃」，相信已一同染疫。她本來早已準備大堆食物放在家中，但隔離後慢慢發現不足夠，不少在FB群組認識的媽媽級街坊即伸出援手，包括知道兒子發燒及痾嘔，立即買來藥物、維他命等物資，又幫手搜尋治療資訊，「擔心我仔想睇醫生冇人幫」，知道她喉嚨痛亦送上喉糖。

不但送上藥物，街坊四出幫她們買凍肉、水果和蔬菜，令她的雪櫃在隔離期間亦常常爆滿，「雪櫃裡裝的是滿滿的愛」，甚至有人幫她到速遞站取件，令她非常感恩，「祝大家都身體健康，港人自救，香港人加油！到你哋需要我個日，我都一定會出現」。

網民看到雪櫃滿滿的照片都被感動，「啲愛真係好澎湃」、「滿滿嘅愛與感恩」，大讚群組十分有愛，「大排擋真係好有愛」、「係你平時播嘅愛的種子，而家收成喇」，又祝褔她和兒子們早日康復，亦有相信是有份相助的街坊留言，「唔使客氣，平時食食埋埋你咁多好嘢，呢啲小意思啦」，並相約樓主康復後再聚。

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