港媽問幾多快速檢測包看門口先安全　有人原箱訂　網民：周圍都有

香港第五波疫情嚴峻，不少人都會購買快速檢測包以備不時之需。有港媽在討論區發文，問網民到底要購備多少檢測包看門口才有安全感，稱自己1家3口存放了30套，大呻「買呢啲都買窮」。網民的存貨量以人均5套及人均10套以上為多，甚至有留言稱早已購入1箱336個。然而，有網民呼籲大家放心，香港檢測包不會缺貨，甚至可能價格下調不必食炒價，而且有懷疑甚至確診也不用「日日check（檢查）」。



政府現時容許已接種兩劑新冠疫苗人士，在檢測陽性後的第6及第7日，只要連續兩日快速檢測呈陰性，就可結束隔離。而據早前報道，有份向政府供應快測套裝的相達生物科技公司董事長招彥燾指，公司同樣有向零售市場供貨，供貨量充足，籲市民勿食炒價購買。



單日確診人數屢創新高，隨着政府將認可自行檢測結果，3月2日深水埗的檢測劑專賣場，再有大批市民排隊搶購。（盧翊銘攝）

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有港媽在親子王國討論區發文，問網民「你家裏有幾多個檢測包」，「其實keep幾多先有安全感？」，她分享自己1家3口，全家檢測1次已經要用3個，本身家中存放了30套，「但都係驚唔夠，頭先又買了十幾個，買呢啲都買窮」。她擔心一中招無法外出，「到時想check幾時變陰，可能會密密check」，已經花了逾2000元買檢測包。

帖文引起熱議，網民分享家中的存貨量，部分家庭1家3口有36套，「6個人40個」、「30枝1家2口用，另外公司不定期派」、「2個人，共40枝」、「1人預留12套」。一般分為3大類，第1類人均預備5至6套、第2類人均準備10套以上、第3類完全無購入。甚至有留言是成箱買，「2月中買咗1箱336盒，當時仲係好平」、「訂咗1箱360，畀咗啲朋友同家人，剩100盒左右」。

市民購買快速檢測套裝情況：

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網民認為準備時要考慮工種、生活習慣等風險因素，不少家長提到子女要考DSE，要另外準備政府認可的快測包供女兒考DSE之用，「考試局派嗰個係每日應考前測。除咗考生，屋企人有冇中都會影響應考，自備多啲測吓放心啲」。有網民指家中只放了5個快測包，只會在出現病徵時才用，如果陽性會隔1星期再測，無需多買，如無病徵不會做快測，若是公司要求返工前要做快測也會提供。

不過，許多網民呼籲大家放心，「檢查包百分之百唔會缺、仲只會愈嚟愈平」、「而家周圍都有得賣，唔擔心」，無需過量購入，「測試包唔係治新冠藥物」。有人提到即使有懷疑或確診也不用天天快測，只需3日左右檢測1次，其實用不了那麼多，「如果中咗，你自己都感覺到病徵，舒服咗自己都應該有感覺吧！政府都講明係接受第6、第7日兩日情況，之前5日check都係浪費」，按此計算，如無特別需要，每人的用量是3套，呼籲大家不必杞人憂天，「唔中都變神經衰弱」。

據早前報道，政府正採購大量快速抗原檢測包向高風險、特定群組、居家抗疫人士免費派發。上月相達生物科技董事長招彥燾指，公司向港府供應1500萬套快測套裝，亦有向零售市場供貨，供貨量充足，市民勿食炒價購買。

政府現時容許已接種兩劑新冠疫苗人士，在檢測陽性後的第6及第7日，只要連續兩日快速檢測呈陰性，就可結束隔離。若仍驗出陰性，接下來日子再持續做檢測至有連續兩日呈陰性就可結束隔離。同樣地，己打兩針的密切接觸者都可以在家居檢疫的第6至第7日做快速檢測，只要連續兩日呈陰性，就可於第7天提早解除隔離如常生活。

（綜合）

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