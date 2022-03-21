女生着露腿褲搭地鐵　遭阿婆拍腿哦足5個站　慘呻：大型社死現場

每個年代都有其獨特的文化與潮流，老一輩或許未必明白年輕一代的喜好，甚至出言指摘。廣州1名年輕女子早前穿着露出大腿的長褲乘搭地鐵，1名原本坐在車門另一邊的婆婆見到，竟忍不住走近，又摸又拍她的大腿，又一邊「碎碎念」，不斷指「這樣穿太難看了」、「不要這樣穿」。女子指婆婆足足「哦」了5至6個站，她雖感尷尬，但認為對方沒惡意，故沒有當場駁斥，僅於事後貼出影片，強調年輕人有穿衣自由。許多網民認為婆婆行為有點過份，尤其不應出手對別人又摸又拍，又讚樓主高EQ，沒有當場罵婆婆，沒有與長輩計較，避免出現更難看場面。



廣州1名年輕女子早前穿著露出大腿部分的長褲乘搭地鐵，遭1名原本坐在車門另一邊的婆婆又摸又拍她的大腿，一邊「碎碎念」批評她的長褲。（微博影片截圖）

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事發上周四（17日），女子穿了1條露腿長褲於廣州乘搭地鐵，這條褲子具特別設計，由1條牛仔短褲配上搭帶及鐵扣，連接膝頭以下的褲管，令長褲露出一截大腿。女子乘搭地鐵期間，1名原本坐於車門另一方的婆婆疑被長褲吸引，特意走近女子，突然伸手到女子露出大腿的部分，「連摸帶打」的不斷訓斥及提醒，內容針對她所穿的露腿褲，「笑死人了，你看那個大腿」、「女孩子不能這樣穿了，看看我才不習慣」、「唉不要不要，以前我們都沒這樣穿的」。

女生大感尷尬，一直叫停婆婆卻不果，「阿婆別摸了」、「阿婆你再拍我腿紅了啦」，只好無奈解釋露腿的部分屬褲子設計，惟婆婆仍不能接受，直呼「不要不要不要，你看這個，男生都不行了」，令她無奈形容場面為「大型社死現場（意指在公眾面前出醜）」。

事後女生於社交平台貼出影片交代事件經過，認為當日的打扮很正常，又強調年輕人有自己的穿衣自由。（微博影片截圖）

事後女生於社交平台貼出影片交代事件經過，稱阿婆足足念了她十多分鐘，約5至6個地鐵站的車程才罷休，「救命啊！阿婆你坐得離我這麼遠是怎麼發現我的？真好眼力」。她坦言事發時「挺震驚的」，但認為婆婆沒有惡意，便覺得沒有必要與對方爭吵。她又指自己作為1名舞蹈老師，認為當日的打扮很正常，又強調年輕人有自己的穿衣自由，婆婆不應多管閒事。

影片上載後引來網民討論，有人認為婆婆行為無禮，認為她沒權管別人如何穿衣，更加不應多次拍打女子的大腿，「別人穿成什麼樣關我什麼事？用我的錢買的？再說了那個老太太，說就說了，還上手又摸又打，髒不髒啊她誰啊？」、「理解老年人的舊思想和好心，說說指指點點也就算了，直接上手摸了不止一次是啥玩意」、「非親非故的，不需要你的說教吧。看不過可以不看，要是真的心掛掛的，說兩句不就得了，還上手拍了，保持起碼的尊重吧」。

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