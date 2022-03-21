租客放無薪假兼要錢周轉　好業主容許分期交租仲咁做　網民讚難得

第五波新冠肺炎疫情重創各行各業，部份打工仔更面對手停口停的困難。有港女近日發文，指丈夫因疫情關係被迫放一段時間無薪假，而父母亦需要錢周轉，經濟遇上壓力，只好硬着頭皮向業主提出分兩期交租。沒想到業主竟爽快答應，更稱明白現時經濟環境差，主動減租1000元，同時送上快速測試套裝給她，令她大為感動，直呼「好意外好感恩」。



有人妻近日發文，指與丈夫因疫情關係經濟遇上壓力，只好硬着頭皮向業主提出分兩期交租，沒想到業主竟爽快答應，更主動減租1000元。（《大叔的愛》劇照）

「我真係覺得好業主難求。」該名人妻早前於香港討論區發文，指與丈夫租住目前單位已有一段時間，近日受疫情影響，丈夫須放一段時間無薪假，經濟上已遇到壓力。不幸的是，她指父母同時需要金錢周轉，令夫婦「一時之間開支大咗好多」。

為了應付生活，即使難以開口，她亦只好硬着頭皮向業主提出分兩期交租，「其實開到聲咁講真係好尷尬」。沒想到業主非常明事理，「業主好好人，聽完之後好爽快答應咗，佢仲話明白呢段時間大家都好難過，仲減咗我哋1千蚊租」。

人妻對業主主動減租感到驚喜，直呼：「今次減租真係冇諗過，我哋都冇要求過，真係好意外好感恩！」她續指，業主之後更送上快速測試套裝給她，「話佢屋企好多」，令她深深體會「好業主難求」的意思。

人妻對業主主動減租感到驚喜，又指業主之後更送上快速測試套裝給她，令她深深體會「好業主難求」的意思。（《大叔的愛》劇照）

不少網民看過樓主經歷也為她感安慰，並大讚業主主動減租又關心租客實屬難得，「其實係好業主又加上你係好租客，一千蚊換個好租客真係值得，係人都會有困難嘅時候」、「你個業主真係有良心」、「疫情之下個個都好困難，佢都明嘅」、「你好我好，相信你係好租客業主先同你有偈傾」。

不過也有網民認為，疫情下難以找到租客，因此一般業主為了保持租約，都不介意暫時減租，「間房吉咗就無租收仲要交管理費等，所以無業主想租客死，而且好嘅租客唔容易搵」、「佢都怕你唔租，之後無人租」。

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