網路美女10日不洗頭「從門縫就能飄出臭味」親妹妹揭超骯髒真面目

網路上看到的不一定是真的！一名台灣女網友爆料，自己姊姊皮膚白、身材好，重點是胸部又大，因此網路上擁有許多男粉絲追蹤，但現實生活她衛生習慣超差，最高紀錄10天不洗頭，房間從小就像被炸彈轟炸，「從門縫就能飄出臭味」，但外面仍一堆工具人愛她，因此不禁奉勸「不要看到漂亮女人就高潮。」



原PO在Facebook Group《匿名公社》發文，「我實在想不懂我姊為什麼那麼多人追？」明明沒有特別漂亮還有點無腦，硬要說優點，大概就是身高纖細，皮膚白又胸部大，但現實中她不出門就不洗澡，最高紀錄夏天3天沒洗，頭髮最久10天沒洗，又臭又髒，且房間從小就像被炸彈轟過！

【圖輯】女網友：「從門縫就能飄出臭味，有夠可怕！」（點圖放大看原PO怎麼說👇👇👇）

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「大概只有過年大掃除，我媽去幫忙才有乾淨的一天，對，只有一天」，且房間總有異味，「從門縫就能飄出臭味，有夠可怕。」

不過網路上的粉絲都看不到姊姊這一面，家裡幾乎每天都有姊姊的包裹，只要在IG許願，過沒幾天那樣東西就會出現在家，而姊姊每天就是開直播唱歌或跟人聊天，只要她喊個兩聲，「工具人就會轉帳給她」，家裡各大餐廳餐券、百貨禮券、洗車禮券等都是工具人奉上，她全身上下的治裝花費也都有人出錢。

然而最讓原PO覺得誇張的是，姊姊有次酒駕沒錢繳罰單，於是就開播裝可憐和男網友們撒嬌，「結果那次她居然收到5個人轉帳給她，共30萬，你說扯不扯！我姊不去做詐騙我都覺得可惜了」，看著姊姊的恐怖大反差，讓他不禁奉勸網路上的男人，「不要看到漂亮女人就高潮無腦，白白當工具人還睡不到。」

內幕曝光後，不少網友紛紛回應「很多女人都這樣，在看不到的地方噁的要命，但是就是有一堆精蟲上腦的工具人排隊等她使用」、「我遇過枕頭變灰色⋯」、「有夢最美」、「會不會變蟑螂老鼠窩」、「許願都可以成真，真爽」、「勸世文」。

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