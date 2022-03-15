同住家人染疫點消毒？康復後點全屋大清潔？裝修佬教你13個細節位

Omicron在本港肆虐，染疫人數每日上升，大家除了關心如何防疫之外，愈來愈多朋友研究中招後應如何消毒家居。今日裝修佬就來跟大家整理一下消毒家居需要注意的事項，萬一你不幸地「有咗BB」，也要做好環境衛生啊！



消毒浴室時大門把手、水龍頭、馬桶上的沖水器等也不要忽略，最好使用漂白水等清潔劑消毒。（網上圖片）

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同住家人染疫

如有家人染疫但未需要遷移到政府的隔離設施，在家中應自行隔離。染疫家人應留在房間，確保他不接觸屋內其他範圍的物品，同時不要與家裏的其他人共用盤子、水杯、杯子、餐具、毛巾或床上用品等個人物品。

如果屋內空間真的不足夠將家庭成員完全分開，請經常消毒所有接觸表面，例如電燈開關、櫃檯、桌子和水龍頭。每位家人在家中也應戴上口罩，而口罩、手套和用過的紙巾等物品應丟棄在獨立的垃圾袋中。

定期消毒屋裏被頻繁接觸的物品

應時常清潔某些經常被接觸的表面，例如門手柄、桌子、電燈開關和檯面等。

隔離的房間基本清潔

如果家人的患病情況尚輕，請讓他們自己打掃房間。其他家人可為病人提供專用的清潔和消毒用品，如酒精濕紙巾等最方便。

洗衫

染疫家人的髒衣服最好與他人的衣服分開，並用熱水清洗，在處理前也應戴上手套和口罩。留意在洗滌前不要抖動衣服，在處理髒衣服過後記得洗手。

吃飯後處理餐具

病人應留在房間進食，進食過後，家人為病人處理餐具和器皿時應戴上手套，並用肥皂和熱水清洗盤子和器皿，如家中有洗碗機亦不妨使用，處理用過的物品後記得要洗手。

染疫家人每次使用過的物品都要消毒清潔。（網上圖片）

清潔浴室

如家中只有1個浴室，請染疫的家人每次使用後都作清潔，浴室門把手、水龍頭、馬桶上的沖水器等也不要忽略，最好使用漂白水等清潔劑消毒。日常用品如牙刷、毛巾等應分開擺放，避免交叉感染。

處理垃圾

為病人準備專用垃圾袋，處理垃圾時請戴上手套，處理過後也要洗手。

留意空氣流動

雖然和家人要隔離，但室內空間也應保持空氣流動，視乎窗戶位置，盡可以開窗以保持空氣流通，減少病菌透過空氣或飛沫傳播。

市面上有些空氣淨化機聲稱可減少99.99％空氣中的冠狀病毒，如果家人不適，淨化機還可以淨化家中的環境空氣幫助家人康復，同時保護其他家人免受病毒及細菌傳染。如果擔心家裏空氣流動的問題，又想有多層保護，可以考慮添置這類產品。

康復後徹底消毒家居大全

跟據過往的數據，染上Omicron的患者在1個星期左右就會逐漸康復，這時候就可以準備全面清潔家居了！

康復後的消毒方式與患病期間的清潔內容大同小異，只是要做得更全面和徹底。首先可準備常規的家用清潔產品，如漂白水、抹布、地拖。

溫馨小提示：

1.請記得戴上手套和口罩，同時提醒自己在清潔過程中避免觸摸臉部和眼睛。

2.打開窗戶保持空氣流通。

3.準備好漂白水、酒精或其他消毒液。

地板清潔

任何人出出入入總會接觸到地板，所以康復過後請記得要徹底清潔地板，在全面消毒家居前，和清潔好各個空間後，也要拖一次地面。

衣物、布藝品

所有可以放入洗衣機的衣物、床單和其他柔軟物品，均可使用普通洗衣粉和溫熱水清潔。謹記所有床單都需要清洗，因為病毒有可以在窗簾、床單、地毯、床墊、枕頭等表面停留 2至3 天。在清洗前，請避免搖晃受污染的床單和被褥，以減少病毒通過空氣傳播的可能性。

浴室

清潔所有可觸及的表面（水槽、水龍頭、皂液、廁紙筒、門、把手、沖水掣等）。另外，馬桶水箱也可加入消毒片或免洗消毒劑以維持消毒效果。別忘了用消毒液清潔浴室地板。

電子產品要用使用酒精含量至少為70%的酒精濕紙巾或噴霧劑來消毒。（pexels@cottonbro）

電子產品

使用酒精含量至少為70%的酒精濕紙巾或噴霧劑擦拭電子設備，如電視、電腦、手機、平板電腦、觸摸屏、遙控器和鍵盤。

處理垃圾

請將所有受污染的廢物（例如紙巾）放入單獨的垃圾袋內並捆綁好，再放進一般的家用垃圾袋內。

光觸媒消毒

如在消毒過後還是不放心，想替家裏添置多層保護，可考慮選用家用光觸媒。市面上有一些家用光觸媒產品可以自己DIY噴灑，經施工的物件表面經光照射可強效分解各種有機化合物，有效殺菌消毒。

清潔過後……

1. 將用於清潔的拖把頭和桶浸泡在消毒劑中進行消毒。

2. 清潔消毒完成後，脫下手套和外科口罩，用肥皂和水洗手。

3. 將手套和口罩扔進雙層垃圾袋中。

4. 清潔後立即淋浴和更換衣服，並盡快清洗這些衣服。

清潔技巧及小貼士：



1.先從較高的表面開始清潔，由上向下抹，最後掃除掉到地面上的任何灰塵或污垢。

2.先從較乾淨的空間開始，最後才前往污染較重的位置，以防在清潔期間造成交叉污染。

總結

洗手洗手洗手！很重要的事情說3次，其他消毒程序其實與日常清潔家居不相伯仲，只是需要再仔細和小心一點。各位不幸中招的朋友也不要氣餒，頂住啊！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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作者簡介：



裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

