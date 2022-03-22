瘋傳內地喪禮「大媽着孝服跳廣場舞」娛賓　孫仔揭真相原來係咁

各地對於喜喪儀式的習俗多有不同，江蘇省淮安市近日有一名女子穿著孝服跳著廣場舞，影片傳開後引起不少網友質疑，不過死者的外孫則出面解釋，當地的習俗就是由女兒帶歌舞團回去跳舞，這也是外公的遺願之一。



綜合陸媒報道，江蘇省淮安市一農家12日替家中長輩舉辦喪禮，現場有一輛流動舞台車，螢幕上則顯示往生者遺像及悼念詞等，台上有數名穿著藍衣的女舞者在跳舞，其中還有一名穿著孝衣的女子。

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影片在微博上傳開後，遭許多網友質疑是不敬的行為，而該名往生者的外孫許男則回應，他們農村的喪禮習俗就是這樣，由女兒帶著歌舞團回去，70歲以下去世是悲傷，大於70歲過世則是歡樂的，「我外公76（歲）吧！要歡樂」。

許男表示，他的母親今年55歲，在外公過世前1週去探望時，外公還說等身體好了要去看媽媽跳舞，可惜沒有等到好轉那一天，媽媽才決定在喪禮上跳一段，也算是圓了外公的遺願。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】