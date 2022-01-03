戴妃喪禮「唔准太傷感」？英王室被揭差啲唔畀Elton John獻唱

英國王室在世人眼中的「守舊」形象絕非空穴來風，近日歐美媒體報導，當備受英國民眾愛戴「人民的王妃」戴安娜車禍去世、將舉辦喪禮，王室竟然一度不讓她生前的好友Elton John獻唱「風中之燭」，若非當時的西敏寺座堂主任牧師衛斯理卡爾寫信說服王室高層，這段目前還被視為喪禮上經典片段的表演就不會出現。



這幾年來Netflix熱播劇《王冠》，常挑動應王室的敏感神經，王室不滿該劇對於王族成員的描述，但其實英王室很多事項的處理就是如外界抱怨的那麼食古不化、頑固不通。當白金漢宮外悼念戴安娜的鮮花已堆積如山，心碎的粉絲整天守在門外致意，英國王室竟然還否決Elton John演唱「風中之燭」，理由是這首歌曲煽情力量太大，會讓氣氛變得太感傷。

基本上，大多數的喪禮都是家屬、親友向逝者告別，感傷是理所當然，不會有人因此抱怨，況且戴安娜年輕早逝，讓無數喜愛她的人們心中留下很大的傷口，正需要好好的宣洩，民眾不怕太感傷，只怕沒辦法將哀痛的情緒全部傾瀉，但王室竟然還離地的差點就反其道而行，與民眾的期望背道而馳。

【延伸閱讀】王冠｜戴安娜王妃因查理斯出軌而不穿CHANEL？關於戴妃5個小秘密（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 8

據報導，Elton John的表演一但被取消，會有吹奏薩克斯風的樂手上場演出、填補空白。衛斯理卡爾眼看情況不對，寫信強調讓戴安娜生前的友人Elton John上台唱「風中之燭」，是個有創意也寬厚的做法，那時的社會氣氛已經有許多人感到宛如喪失親友，急需要透過喪禮上的這些時刻來釋放憂傷，戴安娜本身就代表者新時代的王室成員，配合時勢創新作法，正是必要的勇敢之舉。要是再找那些古典樂演出或是合唱表演，反倒會被廣大民眾認為不妥當，而Elton John的那首歌則有很強大的情感力量。

當年英王室就曾經因為對戴安娜的後事處理差點引起民眾憤怒，多年後，「現代化」的程度還是有限，就無怪乎他們老擔心被現代的民眾唾棄、危及君主立憲的未來，卻沒想到可能應該要從自身處理事務的態度和策略先做改變。

【相關圖輯】全球王室女性美貌大比併 戴安娜仍無可匹敵 梅根險勝凱特（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

延伸閱讀：

哈利和威廉關係疏離 凱特都感到不安？

這不是「洪荒少女」！傅園慧整牙後美成劉詩詩

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】