您不知道的「蠟像恐怖史」：曾專用作巫術、喪禮瞻仰遺容替代品

時至今日，蠟像依舊是一件不尋常的藝術品。人們觀賞蠟像的時候，總覺得是透過作品，在看本尊停留在時間洪流某一刻的定格。一般來說，能被製成蠟像並入駐蠟像館的作品，它們的本尊都是頗有名氣的人物，因而，與蠟像合照一張也是不少追星人的願望。



那麼，這種可以以假亂真的人像仿製藝術品究竟是怎麼做出來的？蠟像又是因為什麼而誕生於世的？據說之前它被用於喪葬和詛咒？狂丸去扒了一波蠟像的前世今生，好傢伙，直接被蠟像的歷史帶到了公元前……

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起初，蠟像的誕生是用於喪葬的。在古巴比倫、古埃及、古羅馬和古希臘都曾出現過蠟像製品。那時的蠟像，只是以蠟為原料製作各種動物、人偶、護身符等，並不要求仿真。當時的人們認為這些蠟製品能夠通靈，所以會把自己的願望寄託在蠟像內，然後伴隨著親人一起埋入土中。

而蠟像模型在古羅馬人的世界觀中，還有另外一個更重要的身份。古羅馬人會用蜂蠟製作祖先的面具，他們堅信蠟像面具擁有神力，逝去的親人會通過面具與祖先溝通。這些面具被稱為「虛構遺物」，會由職業哀悼者在葬禮行列中佩戴，或在特殊的重要場合中進行展示。平時面具會由當時的貴族家庭保管，這也是當時貴族的一項特權。也是自那時起，古羅馬人嘗試讓蠟像面具變得生動逼真一些，他們認為，面具如果與死者越相像，那麼獲得的神力就更強。

到了中世紀，蠟像才有身體

人偶蠟像與蜂蠟面具的製作，一直從古代延續到了中世紀。中世紀階段階段對蠟像的發展來說，是具有劃時代意義的，甚至可以說，自那中世紀起，人們打開了現代蠟像藝術品的大門。蠟像終於開始追求完整度，擁有身體了。

中世紀的蠟像有兩種用途，第一種仍被用於喪葬領域。在當時的葬禮上有一種風俗，就是會在棺材頂部展示屍體。但這些屍體在炎熱的天氣下久置後，就成大問題。於是，以蠟像代替屍體成為了當時社會名流葬禮儀式中最受歡迎一種方式。他們會製作逼真的蠟手和蠟頭，並為蠟像的身體填充稻草，讓它穿著死者的衣服，從而以蠟像代替屍體，陳列在棺材或墳墓的頂部。第二種用途是用於巫術，中世紀的蠟像被賦予了詛咒的能力。在這一時期，人們會把自己憎恨的人製成蠟像，然後用長針刺入詛咒人的蠟像內，期望對方會因此獲得同樣致命的傷害。

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到了文藝復興時期，蠟像開始向藝術與醫學領域靠攏。為活人製作蠟像的風潮在當時的王室中盛行。國王與王后們擺好姿勢，讓蠟像師收集其面部與身形的數據，然後為他們塑形。然後，王室會把自己的蠟像拉到全國各地，用以展覽。法國、英國、俄國等王室成員是這股風波的狂熱愛好者。到了18世紀，蠟像館出現。 1770年，法國開設了第一個臨時蠟像展館，裡面陳列的蠟像與現在的蠟像已經非常接近。

1835年，著名的杜莎夫人蠟像館在倫敦永久建立。自此，蠟像展館迎來了屬於自己的新時代。入駐展館的蠟像，會要求細節更加精緻。因此，蠟像的頭部包含的工序最多，一般是脫離於軀幹單獨創建模型的。蠟像師會先製作頭部粘土模型，然後再創建一個頭部的石膏模型。之後，他們用熱蠟填充中空部分，讓蠟冷卻，使厚蠟層變硬，再拆掉石膏模型。接下來是填充毛髮。蠟像師會通過精細比對，找出相同的頭髮、眉毛、睫毛，然後一根根手工植入。最後是上妝精修階段。蠟像師使用多層顏料，反複調試出正確的膚色，通過上妝突出面部特徵。最後為蠟像挑選合適的衣服穿上，一座蠟像便完成了。

如今200年過去了，我們製作蠟像的流程基本沒有變化，大框架內的製作工序仍舊保留了杜莎夫人時期的方式。只不過，現在的蠟像作為藝術創作，不再追求百分百還原。有時，蠟像師也會遵循客戶的合理建議，進行一些定製化更改。所以，如果狂丸有機會被做成蠟像，那我的願望就是——頭髮給我多來點！

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