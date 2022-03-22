屯門市廣場昔日爆人潮　街坊嘆如今每晚中庭「清空」：經濟清零

自從新冠肺炎第五波疫情爆發，政府實施禁晚市等社交距離措施，不少食肆和商店均提早關店，令晚上街道人流大減。有網民昨晚（21日）約9時許途經屯門市廣場，發現昔日人頭湧湧的中庭竟然「人去樓空」，不禁拍下照片作紀錄，許多街坊亦留言，指「人流清零，經濟清零」，市道大受影響，但也有人指應以防疫為先，樂見沒有人群聚集。



有網民昨晚（21日）9時許路經屯門市廣場，發現人去樓空，隨即拍下照片分享至網上。（fb群組「屯門公路塞車關注組」）

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網民在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，稱照片拍攝於昨晚約9時半，在屯門市廣場大電視下方的中庭位置，竟杳無人煙，而對上2層欄杆邊，同樣空無一人，大部份店舖已經拉閘關店。翻查屯門市廣場網頁，廣場營業時間至晚上10時。

除了商場中庭，樓上不少店舖亦一早關門，人流極少。（fb群組「屯門公路塞車關注組」）

不少街坊在帖文留言，表示除了屯市，現時多個商場在晚上同樣「靜英英」，猶如死城般，「旺角都係咁，更何況係屯門」、「唔使9點半，8點已經係咁啦，唔止市中心，一直到新墟都係咁」、「有啲6點已經閂，有舖頭無開好耐」。

不過，亦有人認為正常的下午時間，商場內仍然熙來攘往，「商場所有舖晚上8點關門，真係有鬼人行咩」、「星期六下晝Donki迫爆，壽司郎要等，而家夜晚冇堂食，全港都係咁啦」、「屯市本身晚上10時關門，9點半去，就算疫情前都唔會多人，商舖都關晒門啦」，而且在抗疫的重要階段，如非必要則不應到處跑。

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