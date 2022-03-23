5年員工傷心發現同事有個群組但冇add自己　網民：身在福中不知福

幾乎每間公司為了方便宣達事項，都會把員工加入即時通訊App的群組。有一名上班族透露，目前在公司待了5年，完全不知道公司有創LINE群，直到最近才意外發現，且全公司50人僅8人沒被加到群組，自己就是其中之一，讓他心裡不是滋味，於是他便詢問各位網友，該如何調適？



一名職場老鳥在PTT說道，目前在公司待了5年，孰不知公司竟有私創LINE群組，還時常在裡面聊八卦、廢話，全公司50名員工就有42人在此群組。直到最近他才發現自己沒被加進去。對此，他心裡有些不平衡，便詢問大家「該如何調整心態」？

貼文一出，許多人反倒認為沒被加入群組是件好事，直呼原PO「身在福中不知福」，「這樣不是很好嗎，不用看到主管」、「還不錯啊，置身事外，下班就不認識了」，還有人打趣說道，該公司可能不只一個群組，「其實有2個群組……1個42人，另1個7人」、「其實有5個群組吧，分別是42、7、15、18、28人」。

另外，也有被加入群組的過來人哀怨，「主管PO冷笑話還要回應，你知道多尷尬嗎」、「這種大群，老闆講一句話，下面一堆OK就煩了」、「你要開心，不用被客套和情緒勒索還有隱形加班」。

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