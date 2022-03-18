手機輸入「你從」竟會彈出呢兩個字？網民實測後：Android好鹹濕

現今的智能手機大多有自動選字功能，會根據使用者的習慣或前後文語意，自動推薦相關的詞彙，節省用戶打字的時間。



不過一名拿安卓（Android）手機的網友，輸入「你從」之後，卻冒出毫無關聯的字詞，讓他摸不著頭緒也哭笑不得。

貼文曝光後，其他人跟風測試，果然出現相同的結果，紛紛曬出截圖認證……

「你從」同呢兩個字有乜關係？點圖睇睇網民分享嘅照片▼▼▼

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原PO在PTT發文表示，透過Google鍵盤打「你從」，系統推薦的第一個詞竟然是「乳房」，接著是創業家、哪裡、何處、真鑽，而且屢試不爽，但不是每支手機的自動選字都是一樣的。他補充，要是Android系統，並且用Google鍵盤（Gboard）的注音輸入法，才會有這種搞笑的情形。

經實測，使用安卓手機Google鍵盤輸入「你從」，確實最先跳出「乳房」二字，測試成功的網友更刷一排「你從乳房」，興奮分享超奇特的選字結果，「是哪個王Ｘ蛋選字選『你從乳房』一億次」、「我也是，但是不管是乳房還是創業家都不合理啊」、「還真的哩，見鬼了」、「厲害了我的google」、「Android好色喔」。

【同場加映】細思極恐｜泰國酒店遺失手機 打自己號碼竟接通 接聽電話嘅係……（點圖放大閲讀）👇👇👇

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】