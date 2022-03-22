台男便秘20天　5公斤宿便「頂到心臟」　醫生徒手捏碎糞石助解困

固定排便對健康非常重要，便秘更是教人苦惱。台灣1名大腸直腸外科醫生在網上分享個案，指曾遇上1名58歲、約20天沒有排便的男子求醫，他檢查後發現男子體內有5公斤重的宿便，一路「頂到心臟」，以致必須先徒手將糞石捏碎並挖出，其後日子等待病人慢慢正常排便，才成功紓解病情。



主診醫生在網上分享個案，指該名男病人便秘了約20天後求醫，經檢查發現體內有5公斤重的宿便。（fb「中國醫藥大學新竹附設醫院」）

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中國醫藥大學新竹附設醫院大腸直腸外科醫生張巨成早前在facebook專頁發文，講述了1名58歲男病人的診治過程。他指病人因為便秘約20天而感到腹脹，便到醫院看急診，他先初步進行肛門指檢，發現有如石頭般的重物壓在病人骨盆腔，本來擔心是腫瘤造成的阻塞，便安排做電腦斷層掃描（CT），才得知病人有「異於常人」的約80厘米乙狀結腸，宿便多達約5公斤重，由橫隔膜、胸腔一直「頂到心臟」。

為了救治病人，張醫生必須先用手指捏碎塞在大腸和乙狀結腸交接處的糞石，再花10分鐘挖出體積較大的糞石，其後讓病人回家自行排便，經過10多次排便後，才成功解決宿便問題。

張醫生提醒，民眾必須多攝取蔬果纖維和水份，多做運動，以防便秘；同時也要注意排便習慣是否突然有變，遇上任何問題應及早求醫，以區分便秘抑或腫瘤阻塞。對於今次分享的個案，他指乙狀結腸是大腸的最後一段，連接直腸和肛門，病人的乙狀結腸過長，有機會造成便秘或乙狀結腸扭轉，若情況屬後者，則必須求助醫生。

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