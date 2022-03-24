單身獨居女上司染疫出口術呻缺藥又怕無外賣　下屬：想我哋買去？

第五波新冠肺炎疫情嚴峻，每日新增個案逾萬宗。有打工仔早前於討論區發文，指女上司不幸染疫，獲同事們問候之後，疑「出口術」特意提到缺乏藥物，又擔心外賣不會送上門，令同事也疑惑對方是否希望有人送物資。樓主指，如非上司住得較遠，自己亦有意幫助，不過同事們討論過後，最終決定不再提及有關疫情的話題，以免上司再提出要求。



有打工仔指女上司不幸染疫，獲同事們問候之後，疑「出口術」特意提到缺乏藥物，又擔心外賣不會送上門，令同事也疑惑對方是否希望有人送物資。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該名打工仔於香港討論區發文，稱女上司獨居而且單身，上星期不幸染疫，曾表示深受喉嚨痛之苦，「佢就話自己而家喉嚨好痛，連吞口水都覺得好痛，瞓覺都瞓得唔太好」。同事得知消息後也紛紛關心，「大家都有關心下佢身體點樣，叫佢要食喉糖，飲蜜糖水嗰啲」。

樓主指，上司其後向一眾同事表示，家中缺乏針對紓緩喉嚨痛的藥物或喉糖，又很擔心叫外賣不願送上門，更疑曾「出口術」，「話『自己一個人住呢啲位就咁唔方便，如果有人可以幫到下自己就好，阿同事Ａ好似住我屋企附近，不過佢今日放假，唉…』」。同事們聞言不禁私下討論，疑惑上司的話是否有背後意思，「大家都討論緊上司其實係咪想我哋買物資上去畀佢」。

樓主坦言，上司平日對同事不錯，若非對方住得較遠，「其實我都會想幫下佢」，不過同事們卻各有看法，「有啲同事話自己屋企有老人家又有小朋友，唔敢拎嘢上去畀佢；有啲同事話同佢都唔熟，費事走上去啦，上咗1次點知會唔會仲有第2次」，最終眾人決定不再提及相關話題，以免上司再次提出要求。

樓主坦言，上司平日對同事不錯，若非對方住得較遠，「其實我都會想幫下佢」，不過同事們卻各有看法。（《愛回家之開心速遞》劇照）

網民看過帖文也認為，近日疫情嚴重，若在能力所及範圍大可伸出援手，「幫得到咪幫囉，最多咪一次過問晒佢要乜，買到幾多得幾多」、「送到門口，唔入屋，冇幾危險啫」、「幫咗上司，第一係做好心，第二大家始終係同事，互相幫忙好應該」。

有網民更指出，若樓主願意幫忙或對日後工作有利，「機會嚟都唔識爭取，對工作都有幫助」、「上位就係呢啲時候」、「仲唔幫手？上位靠呢鋪」、「可能已有幾個同事私下聯絡佢，問佢需要乜送上去」。

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