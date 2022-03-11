打工仔成全公司唯一陰性　獲升級入房坐　老闆喻「公司最後堡壘」

疫情嚴重，不少公司都會確保員工呈陰性才可以上班。有網民在討論區上發文，稱因為他成為全公司最後1名呈陰性的員工，獲老闆批准在他的房間內工作，說他是「公司最後嘅堡壘」，如果連他都中招，「公司就真係再沒有健康嘅人類」。



有打工仔成為全公司唯一呈陰性的職員，獲安排坐在老闆房內。（Getty Images）

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有網民在連登討論區上發文，指公司每天上班前都要在公司門口做快速測試，「今日僅餘嘅另外幾位同事同埋老細都中埋，得我仲係陰」。老闆於是安排他坐在他的房間，「佢話我係公司最後嘅堡壘，我都中埋公司就真係再沒有健康嘅人類」。樓主笑言，「好開心終於有自己房」，因為即使在家中亦要與姐姐共用房間，大讚「張大班椅真係好好坐」。

樓主笑言，老闆房內的大班椅的確舒適。（Getty Images）

有網民笑指，樓主現時坐在老闆房內，可以扮老闆，「梗係開房門叫：『呀邊個邊個，入嚟我房』」，又建議他「即刻炒咗你老細」。不過亦有人表示，既然老闆已經陽性，代表房內感染風險高，「老細中咗你又入去坐，即係你都會中」、「老細房有病毒，坐完1日中咗好坐返出去啦」。

（連登討論區）

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