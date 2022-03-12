平日公司唔戴口罩話有乜好怕　打工仔快測陽性即跪低爆喊：好驚呀

疫情下戴好口罩，做好個人衛生，才能減低染疫機會。有網民於討論區發文分享一件奇人奇事，指出家人有名男同事平日在室內從來不戴口罩，口口聲聲說「有乜好驚」，怎料日前在辦公室進行快速測試，見到呈陽性立即「爆喊再跪低，口水鼻涕出晒」，帖文引來其他網民大呼「誇張」。



有網民於討論區發文分享一件奇人奇事，指出家人有名男同事平日在室內從來不戴口罩，怎料日前在辦公室進行快速測試，見到呈陽性立即「爆喊再跪低，口水鼻涕出晒」。（《來自星星的你》劇照）

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該名網民於「親子王國」以「同事中咗後狂哭」為題發文表示，家人有名男同事在疫情期間，仍於辦公室與數名同事除口罩聊天及吃茶點，一直完全不怕染疫般，「人人都以為佢預咗中」。怎料，該同事日前在辦公室進行快測呈陽性後，立即「爆喊再跪低」，邊哭邊顫抖地說「我好驚呀」。

他續說，附近其他部組的同事目睹後隨即「鳥獸散」，同一時間另一名快測陽性的同事上前安慰，老闆亦要求兩人盡快戴好口罩去自我隔離及做核酸檢測。他指出，該名同事單身獨居，只有一對年老的父母，之前還曾取笑其他人搶物資，現時自己卻沒糧食和藥物儲備，因此已有其他同事發起行動，送物資給該名同事。

不少網民大呼誇張，「影帝咩，誇到呢，又唔係咩絕症」、「男人老狗咁誇張」、「咁肉酸？有咩好喊呢？以後有排俾人講」、「有乜好驚呀，吃藥治病為上策」。有網民指出，「其他人仲驚呀，怕咗佢啲液體周圍噴呀」、「我錯重點，佢口水鼻涕出晒嚟，仲跪低爆喊，嗰忽地氈都可能有病毒，要剷起報銷」、「如果冇戴口罩爆喊，佢啲同事仲驚過佢」。

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



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如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

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陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。