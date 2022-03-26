大腸癌｜發病率年輕化與飲食習慣有關　常喝1類飲品病發率激增

文：高燒編輯

大腸癌正是全球其中一大癌症殺手，而近年全球大腸癌的發病率更出現年輕化，當中與都市人飲食習慣有關。另外，美國亦有研究指出，每日飲一杯含糖飲品人士，患大腸瘜肉風險將增加34%，或誘發成為大腸癌的其中一大因素。



大腸癌發病年齡有年輕趨勢，研究指與過量甜食習慣有關。（ GettyImages）

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台灣醫師指大腸癌誘發因素與都市人飲食習慣有關

台灣胃腸肝膽肝膽科醫生錢政弘日前在社交平台表示，不少國家年輕人罹患大腸癌的發病率有上升趨勢，他又引述美國統計數字，指當地40歲以下結腸癌的發病率較上個世代增加了2倍、而直腸癌更增加4倍。他解釋，這與西化飲食、肥胖、抗生素使用及腸道菌改變有關。

研究：每日一杯含糖飲品患高風險腺瘤發病率增34%

錢政弘醫生嶺引述了美國2021年一份研究報告，指大腸瘜肉與青少年時期糖分、含糖飲料攝取量有關係，該研究記錄了33,106位美國女性在中學時期飲食習慣，以及成年時做大腸鏡檢查的結果，結果發現每天喝一杯含糖飲料人士，患高風險腺瘤發病率會增加34%；每日飲一杯含糖飲料，患大腸腺瘤機率再增加11%、而直腸腺瘤機率亦會增加30%。根據有關研究結論，果糖攝取會增加大腸腺瘤發病率，其中遠端結腸、直腸及直腸腺瘤發病率將增加43%。

錢醫生續指，從上述研究可見，青少年多食甜食將會增加大腸腺瘤發病率，他認為研究與現時50歲以下人士直腸癌發病率上升的情況不謀而合。他指，青少年在發育時期荷爾蒙及代謝正在改變，若期間攝取過多甜食，可以導致血糖及胰島素上升，長遠或增加胰島素阻抗，甚至改變基因表現，促使細胞分化異常，誘發大腸癌。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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