一家三口逼電單車　女童零安全裝備抱住夾中間　網民：有事唔好喊

電單車比一般汽車靈活又方便，但駕駛「皮包鐵」亦有一定風險。網上流傳影片，可見有男子駕駛電單車接載同行女子，惟女子胸前竟抱着沒有任何安全裝備的年幼女童，「牙煙」場面引來網民嘩然，狠批涉事的疑似父母罔顧女童安全，「唔好害己害人」。



網上流傳影片，可見有兩名成人帶同年幼女童同坐電單車，女童沒有任何安全裝備，僅由後座女子抱於胸前，「牙煙」場面引來網民嘩然。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

相關帖文由網民上載至facebook群組「馬路的事討論區」，並獲轉載至多個駕駛群組。事發地點相信為粉嶺鹿頸雞谷樹下村，影片可見有疑似父母的男女於村口登上電單車，男子戴好頭盔準備開車，後座的女子則面對面抱着1名年幼女童。女子整理頭盔時，被抱在胸前的女童伸出雙手，好奇地觸摸頭盔，之後電單車緩緩開車，女童便即時抱緊女子腰部避免倒向後方，反應非常熟練。

上載片段的網民狠批涉事男女罔顧女童安全，「咁都得！咁不負責任嘅父母」，指目擊對方「入村嚟自拍」，看到3人同坐1輛電單車時「眼都凸埋」，又稱對方「原本用外套遮掩個小朋友，有駕駛人士話喺大尾篤已經跟住佢入到嚟鹿頸」。

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帖文引起網民嘩然，不少人直指片中女童完全沒有任何安全裝備，情況「牙煙」，一旦發生意外後果或非常嚴重，「BB頭盔都無又無背帶綁住，一炒車爆晒缸多得佢父母唔少」、「一啲安全措施都無，一急停都抱唔住啦，拎條命玩咩？」、「如果有咩意外個細路出咗事，唔好喺度喊苦喊忽冇人會可憐」、「唔好害己害人，一陣跌咗個落嚟，人哋收唔切掣真係大鑊」。

根據運輸署《道路使用者守則》，除非電單車附有側車，否則不可以運載超過1名乘客，而後座不能運載八歲以下的乘客。另外，作為電單車乘客，須佩戴認可的安全頭盔並扣緊，不得佩戴不舒適或不合尺碼的頭盔。

同類事件非首次發生！過往網上曾流傳多張照片，只見1輛正在馬路行駛的電單車竟載有3人，包括中間夾住1位小朋友，而更令人無奈的是，最後座的女乘客只戴着1個工業安全帽，小朋友則沒有任何裝備，場面非常「牙煙」。



1輛正在馬路行駛的電單車竟載有3人，包括中間夾住1位小朋友。（fb「馬路的事討論區」圖片）

駕駛安全專家蘇華龍（Kelvin）早前接受《香港01》專訪時教路，駕駛電單車要穿上各種保護裝備【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



駕駛安全專家蘇華龍（Kelvin）表示防禦性駕駛的意思並非只是看遠一點而已，更是「睇啲咩、幾時睇、點樣睇」。（盧勁揚攝）

Kelvin表示除了法例要求的頭盔之外，鐵騎士亦都可以穿上其他裝備保護自己。（王進圖攝）

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電單車｜防禦性駕駛不止「睇遠啲」 駕駛專家點出2大關鍵減意外