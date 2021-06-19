電單車｜防禦性駕駛不止「睇遠啲」　駕駛專家點出2大關鍵減意外

撰文： 盧勁揚 李凱恩 最後更新日期： 2021-06-19 10:30

【電單車熱潮／鐵騎士／鐵馬／防禦性駕駛】「『駛』出真功夫，方為大師傅」，駕駛路面上體積最小的電單車時，如何避開交通意外可謂十分重要。想在馬路上趨吉避凶，不少人都會提到「防禦性駕駛」，但防禦性駕駛實際是什麼？很多人卻一知半解。 駕駛安全專家蘇華龍（Kelvin）就點出防禦性駕駛不只「睇遠啲」．２大關鍵重點其實是「看見與被看見」，而電單車體積細小亦有其他特別需要注意的事項。他強調除了駕駛技術外，穿上合適安全裝備以減低發生意外時的傷害同樣重要。

駕駛安全專家蘇華龍（Kelvin）表示防禦性駕駛的意思並非只是看遠一點而已，更是「睇啲咩、幾時睇、點樣睇」。（盧勁揚攝）

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防禦性駕駛，食得㗎？

防禦性駕駛每次被提起時，或多或少都會被指是「望多啲囉」、「睇遠啲囉」、「醒目啲囉」、「小心啲囉」等字的近義詞，對之嗤之以鼻。取得美國俄亥俄州警察學院認證戰術駕駛教官資格、安路駕駛安全教育體系總教練蘇華龍（Kelvin）指出，防禦性駕駛的2大重點在於「看見與被看見」，前者是駕駛者要看到路面情況，後者就是要被其他駕駛者看見自己，例如自己所在位置如果是其他車輛的死位盲區，自然不被其他司機看見，增加發生意外風險。

除了「看見與被看見」，「態勢感知（Situation Awareness）」亦是防禦性駕駛的一部分，但需要結合駕駛經驗及對路面風險的認知。態勢感知要求駕駛者能夠清楚理解路面周圍情況，例如附近的車是否會對自己構成危險及路況對車流的影響等，繼續作出反應。

討論區或facebook群組常說「睇遠啲」就是防禦性駕駛，Kelvin認為這番見解不算是錯，他解釋人體五官中以視覺最能做到預判效果，但問題是「睇遠啲」的時候，「睇啲咩、幾時睇、點樣睇」，舉例可以將路面分成3部分，留意10秒、5秒及2秒內的距離有沒有潛在危機。他說三言兩語難以具體說明「睇遠啲」的意義，但防禦性駕駛是有系統及方法的駕駛技術，而且亦有專門課堂。

電單車不時都會遇上被大型車輛「大蝦細」的情況，但Kelvin卻認為兩者之間的形勢並非一面倒。（資料圖片／駱煥琳攝）

電單車常遇「大蝦細」好蝕底？重點是心態

馬路上常有「誰大誰惡誰正確」一說，電單車的體積位於「車輛食物鏈」中的最底層，路上面對任何車輛都會被「大蝦細」，令人感到危險。Kelvin反而認為鐵騎士們先不要有「大蝦細」的心態，以平常心面對比自己大型的車輛，應先假設對方只是看不到自己，而且即使是大型車輛與電單車之間的形勢亦非一面倒。

Kelvin指出香港道路闊度標準是3.7米，大型車輛如巴士及貨車的闊度只是2.5米，換言之在大型車輛旁邊有大約1米空間剩下，電單車闊度普遍只有0.6至0.7米，最闊也只是1米左右，「係有空間走」。電單車司機遇上意外時除了煞車更可以尋找空間避開意外，但必須先做到防禦性駕駛中的預判，令自己不會因為發生意外就受驚。

Kelvin表示除了法例要求的頭盔之外，鐵騎士亦都可以穿上其他裝備保護自己。（王進圖攝）

Kelvin駕駛電單車時都會穿上各種保護裝備【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】

安全裝備保護自己 自己安心家人放心

Kelvin分析指電單車發生意外時為身體帶來的傷害有2種，包括俗稱「派車」時的身體與路面磨擦的「磨薑」及撞擊，其中前者絕少引致死亡，但後者則十分危險。他說在身體重要部位如關節位置穿上護甲可以降低撞擊傷害，即使感覺會熱一點，但發生意外時就會覺得值得。

他指人體散熱效率最大的位置是額頭，法例要求穿戴的頭盔已經將額頭遮蓋，身體其他位置再穿上保護衣物後對散熱分別其實不大，穿多了自然習慣，亦可以在其他方面做妥協，例如穿較薄的衣服。他強調要護甲的不適感只是換取安全的代價，建議鐵騎士們都可以花點錢購買安全裝備，保護自己令自己安心之餘，更令家人放心。

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睇多啲：新手上路除了要熟悉交通規則外，Kelvin提出有關駕駛安全的「3道防線」以及「3個要點」，駕駛心態愈正確，行車才能愈安全▼▼▼