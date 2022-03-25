父母同染疫　港男即咁做被批自私惹公憤：竟然咁忍心對親生父母…

本港第五波疫情下見盡人情冷暖。有網民於討論區表示，其朋友哥哥與父母同住，惟父母都確診新冠肺炎，「佢阿哥話好驚自己都中招」，故想立即搬走，「想由得兩老自己喺屋企自生自滅...」，感嘆「真係有人咁忍心對自己親生父母…」。帖文引來網民熱論，批評樓主朋友哥哥自私，「真的無語」。



有網民於討論區表示，其朋友哥哥與父母同住，惟父母都確診新冠肺炎，「佢阿哥話好驚自己都中招」故想立即搬走。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

有網民於香港討論區以「真係有人咁忍心對自己親生父母...」為題發文，指其朋友哥哥與父母同住，惟父母先後確診新冠肺炎，而朋友哥哥竟想立即搬走避疫，「佢阿哥話好驚自己都中招，想搬走出去酒店住一排，或者睇下有冇朋友肯借間屋畀佢住」，又說若可以復飛，會盡快搭飛機到外國，「唔想留喺香港照顧兩老」。

樓主感嘆，「我真係冇諗過有人可以咁忍心對自己親生父母，父母病咗唔係打算照顧佢哋到好返反而係想由得佢哋自生自滅」，又質疑：「（同住）要中一早都中咗啦…而家先搬有用咩？」

樓主感嘆，「我真係冇諗過有人可以咁忍心對自己親生父母，父母病咗唔係打算照顧佢哋到好返反而係想由得佢哋自生自滅」。（示意圖，非當事人／GettyImages）

帖文引來網民熱論，網民紛紛批評樓主朋友哥哥自私，「怎麼可以這樣對自己的爸爸媽媽！真的無語」、「咁你個朋友有無諗點幫手照顧父母？唔係話搬咗出來住就唔關佢事下話？」、「咁冇人情味㗎，何況係自己嘅父母」、「自私本性」。亦有網民認為家家有本難念的經，「一家唔知一家事」、「正常唔會咁，唔知本身佢哋關係好唔好」。

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