女子遭比特犬圍攻瘋狂撕咬　雙臂肉被啃光　重傷截肢切腸慘況曝光

雖然大部份狗狗都是溫馴可愛，但遇見比特犬真的要加倍小心！美國南卡羅萊納州1名育有3名孩子的38歲女子走在路上時，突然遭3隻狗飛撲攻擊，當中2隻是比特犬，女子被狗圍攻瘋狂撕咬至身受重傷，雙臂的肉被咬掉，最終要截肢，部份結腸也要切除，之後更可能要切除食道，狀況悽慘。傷者家人正她在網上眾籌醫藥費，又期盼她能早日康復。



外國再發生比特犬襲擊人事件。（Law Office of Sonja Duckstein）

綜合外國媒體報道，事發當地時間周一（3月21日）早上10時30分，育有3名孩子的38歲女子瓦特曼（Kyleen Waltman）在前往母親家的途中，突然遭3隻惡犬攻擊瘋狂撕咬，其中2隻是比特犬，另1隻是混種犬，之有有路人向天鳴槍，才把惡犬嚇跑，惟瓦特曼已經身受重傷，需立即送院救治。

瓦特曼雙臂的肉幾乎被咬掉，需要截肢至肩膀，部份結腸也要切除，之後更可能需要切除食道。（gofundme.com）

瓦特曼正接受治療，她雙臂的肉幾乎全被咬掉，需要截肢至肩膀，部份結腸也要切除，之後更可能需要切除食道，預料須住院長達3至4個月。其姊妹辛娜（Shenna Green）透露，瓦特曼剛「升級」做祖母，「她剛剛發現自己是祖母，但現在連孫子都抱不動了…」，情況令人心酸。

瓦特曼剛「升級」成為祖母，沒料卻遇橫禍，雙臂需截肢。（gofundme.com）

瓦特曼的另一姊妹艾米（Amy Wynne）對姐姐的情況感到崩潰，「這是我見過的最可怕的事情」，又哭訴悲嘆：「她（瓦特曼）的一切都改變了……雖然她醒來了，但這（受傷後的模樣）不是她！」艾米認為，3隻惡犬的主人應對這場悲劇負責，「這本來是可以避免的。如果狗被鎖起來，或者如果牠們從一開始就不在那裏，這（慘劇）永遠不會發生」。

當地警方已拘捕涉事狗主，案件正調查。瓦特曼家人則在網上發起籌款應付醫療費，期望外界伸出援手。

狗狗雖然大部份溫馴可愛，但遇見比特犬真的要加倍小心。（Cierra Voelkl／unsplash.com）

同場加映：22歲女遭比特犬狂咬全身800次 臉部撕掉完全毀容 恐怖畫面曝光

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美國德州22歲女子杜蘭德（Jacqueline Durand）去年擔任狗保母遛狗時，飼主的2隻狗突然失控，對她瘋狂攻擊，令她全身被噬咬超過800次，臉部嘴鼻被撕掉，造成容顏嚴重受損，且失血過多陷入昏迷長達1周。事隔多月，杜蘭德勇敢地接受訪問，只見她已完全毀容，已經無法回復昔日美貌，但仍願意講述自己受傷的經歷，以警惕其他主人要多了解自己寵物，以免悲劇重演，而她更表明希望康復後繼續從事照顧動物工作。



美國德州22歲女子杜蘭德（Jacqueline Durand）去年擔任狗保母遛狗時，飼主的2隻狗突然失控，對她瘋狂攻擊，令她全身被噬咬超過800次，容顏嚴重受損，完全毀容。（CBS截圖）