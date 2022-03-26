地震時老公衝落舖頭救雞蛋　一句話令台妻更嬲：蛋比小孩較重要？

台灣近期遇上10年來最嚴重的蛋荒，1隻雞蛋也變得彌足珍貴。有台灣人妻於討論區發文大呻，周三（23日）半夜發生地震時老公衝了出去，她原以為是跑去隔壁房間保護小孩，沒想到老公竟然跑到一樓的店裏抱住3籃雞蛋，她越想越生氣，不滿老公視雞蛋比她與小孩更重要。
該名人妻於「爆料公社–匿名公社」以「地震時老公選擇衝去救蛋而不是我們」為題發文表示，周三半夜手機響起了地震警報，老公立即一個箭步就衝出去，她以為是跑去隔壁房間保護小孩，但她走到孩子房間時卻發現老公不在，後來才發現老公跑到一樓的店裏抱住3籃雞蛋。
她指出，翌日早上老公還很驕傲地跟客人說，要不是他衝下樓救蛋，客人就沒蛋吃了，她聽了很不開心，在客人不多時碎念了老公幾句，但老公卻跟她吵起來。老公認為擺放雞蛋的桌面較高及很滑，一不小心3籃雞蛋就會全部摔破，而且小孩已是上幼稚園的年紀，她亦會去照顧，不懂為何要因這件事吵架。她生氣道，「我才不懂他在想什麼吧，拿小孩跟蛋比，然後蛋比較重要？」。
有網民認為夫婦在地震時應該分工合作，「一人救蛋，一人救孩子呀 」、「各退一步，一人救一樣，全保住了」，有人認同樓主老公的做法，「第一時間判斷地震不至於毀壞建築造成人員受傷，那當然是保護可能受損的物資，妳邏輯太差」、「危險度不高的地震，所以先救蛋」，不過亦有人表示「是我會護家人」。
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