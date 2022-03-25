今增逾萬確診　政府宣布4.1起逐步恢復服務　網民最關心呢樣嘢

本港第五波疫情仍然嚴峻，今日（3月25日）新增共10,405宗確診。不過政府下午宣布，政府部門將會在4月1日起逐步恢復公共服務，以期望4月21日起大致恢復正常公共服務，又呼籲企業按政府分階段解除大部份社交距離措施時間表，及所屬行業實際情況，逐步恢復正常運作。

消息一出即引來網上熱論，擔心現時恢復會令疫情反彈，「日日都萬幾單仲要人返？」、「放寬後會唔會反彈？」，亦有不少網民擔心公司會跟隨政府做法取消在家工作安排，令市面人流增加加劇傳播風險。也有網民認為，應先放寬堂食再考慮。



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政府下午透過新聞處表示，隨着早前公布如疫情無反彈並呈下降趨勢，會由4月21日起分三階段以3個月時間解除大部份社交距離措施，故今日宣布政府部門會由4月1日起逐步恢復公共服務，以期於4月21日起大致恢復正常公共服務。而政府僱員須於4月1日前完成接種第二劑新冠疫苗。

政府又說，逐步恢復公共服務的初期，可能會因服務需求增加令需要更長時間才能完成處理申請，希望市民諒解。

政府另呼籲全港僱主，雖然近日疫情有回穩迹象，但應繼續盡量讓員工在家工作，以大幅減少社區人流和社交接觸，並按政府公布分階段解除大部份社交距離措施時間表，以及所屬行業運作模式及實際情況，「逐步、適時、有序地恢復正常運作」。

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政府部門4月1日起逐步恢復公共服務消息引來網上熱議，有網民關注考車等政府服務是否恢復正常，但亦有不少網民擔心每日仍新增數以萬計確診，現時宣布逐步恢復會否令疫情反彈，「仲圍封同強檢緊喎」、「日日都萬幾單仲要人返」、「而家成萬宗仲引人流去政府服務？」、「放寬後會唔會反彈？」、「每日確診萬幾人都可以當冇事發生？」、「唔使抗疫？」

亦有部份網民憂慮公司或會跟隨政府做法取消在家工作安排，令市面人流增加加劇傳播風險，「公司跟政府，取消WFH」、「要珍惜仲有WFH日子」」。