政府改指引：公務員再染疫檢測陽性可上班　網民：其他公司實跟機

【公務員事務局更新指引／復陽可上班】公務員事務局周五（3月11日）宣布，曾驗出陽性並已跟從政府最新政策復工的員工，即使日後「復陽」，亦可如常上班，不會再次被視為陽性個案或密切接觸者。消息一出即引來網上熱論，不少網民關注其他公司會否跟隨相關安排，有打工仔坦言：「政府指引出咗，相信公司實跟機。」

也有網民討論相關安排對抗疫的作用，而呼吸系統科專科醫生梁子超指出，確診康復後3個月內重新感染的機會極低，即使核酸結果呈陽性，也可能是因為身體尚有殘餘病毒，傳染性相當低，認為當局有關安排「整體而言可以接受」。



公務員事務局宣布，曾驗出陽性並已跟從政府最新政策復工的員工，即使日後「復陽」，亦可如常上班。（資料圖片）

公務員事務局早前已更新員工染疫後上班安排，打齊2針員工在染疫起計的第6及7天，連續2天檢測陰性，即可上班；沒打齊針則須等到第14日陰性才可上班。而當局周五（3月11日）再更新指引，曾驗出陽性並已跟從政府最新政策復工的員工，即使日後染疫，無論快速或核酸檢測陽性，皆可如常上班，並不會再次被視為陽性個案或密切接觸者。

新指引在網上熱議，不少網民指疫情下各行各業陷人手荒，關注公務員事務局今次更新的指引安排，其他公司或市民會否機隨，有人表示近期疫情嚴重，不少公司處於停工狀態，員工要放無薪假，有公司甚至裁員減薪或索性結業，如安排能減少疫情影響，盡快復工也是可接受，「香港人最緊張返工，政府指引出咗，相信公司實跟機」。也有網民認為相關指引或對未有染疫的公務員不公平，同時關注二度感染是否不可再請病假，有人則認為病假是看身體狀況，而非檢測結果，「陰性又好、陽性又好，如果身體唔舒服當然有病假啦！」。

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，確診康復後即使核酸結果呈陽性，也可能是因為身體尚有殘餘病毒，傳染性相當低。（資料圖片）

另有網民討論相關安排對現時抗疫的作用，呼吸系統科專科醫生梁子超指出，確診康復後三個月內重新感染的機會極低，即使核酸結果呈陽性，也可能是因為身體尚有殘餘病毒，傳染性相當低，認為當局有關安排「整體而言可以接受」。

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