林鄭：暫緩全民檢測　4.21分階段放寬要符2條件　網民：深圳已做

【全民檢測／強制檢測／深圳疫情／禁足】本港第五波疫情大爆發下，港府早前預告會進行全民強制檢測，而一河之隔的深圳由於疫情反彈，已進行了全民核酸檢測，其間巴士地鐵停運、全市社區小區封閉式管理、非必要企業停止營業或在家工作等。

不過林鄭月娥今早（3月21日）宣布，會暫緩全民檢測，強調考慮了本地及內地專家意見，應在疫情初期或尾段進行，惟由於現時疫情仍在高位，現階段不宜將資源投放於全民檢測。她又說，當香港疫情沒有出現反彈，並持續下降趨勢，最快4月21日起分3個月、3階段解除放寬社交距離措施。

消息引來網上熱論，有網民形容深圳做事果斷「快、狠、準」，認為香港可以借鏡，「深圳已做」。不過特首林鄭月娥早前被問到深圳全民檢測做法時，強調不同地方體制、動員能力及資源不同，強調香港現時未有能力進行全民強制檢測。

林鄭月娥上周回應時亦說，強烈感受到市民對措施容忍度開始減退，部份金融機構對香港處於類似孤立狀態正失去耐性，並強調沒有人比她更重視，香港在一國兩制下國際金融中心地位。



深圳社區封閉7天全民檢測 巴士地鐵停運 網民：香港會否跟機？

特首林鄭月娥強調，香港現時未有能力進行全民強制檢測。（資料圖片）

林鄭月娥今早（3月21日）出席疫情記者會時，宣布暫緩全民檢測。她又說，當香港疫情沒有出現反彈，並持續下降趨勢，最快4月21日起分3個月、3階段解除放寬社交距離措施。

首階段：康文署轄下處所重新開放，但市民仍要戴口罩，群組聚集人數上限放寬至4人；食肆可恢復晚市堂食，但酒吧酒館要繼續關閉。

第二階段：餘下所有表列處所會重新開放，群組聚集人數放寬至8人，泳池泳灘亦會開放、戶外運動時不用戴口罩，而在食肆晚市堂食時間由晚上10時延至12時，每枱由4人增至8人，酒吧酒館亦可開放。

第三階段，處所的限制將盡量放寬，回復只執行基本防疫要求，包括戴口罩、有限聚人數、進入處所前要用安心出行及出示疫苗通行證。

至於深圳市已在全市範圍內開展3輪全員核酸檢測，獲不少香港網民形容深圳做法「快、狠、準」，「真心係想清零，真係要咁做先得」、「呢啲係真正全民檢測，唔係傳聞檢測」、「深圳接近千三萬人口，話做就做」。不過亦有意見認為，香港和深圳向來管理方式不同，不能一概而論，「之前香港有大批市民排隊做檢測都搞唔掂，亂咁跟隨都未必有同樣效果，睇定啲先」。

林鄭月娥之前出席疫情例行記者會時，被問到深圳全民強制檢測做法，指「呢個措施要喺其他地方用得到，都要睇那地方體制、動員能力、資源有關係」，而香港每次出現大型檢測都會有排隊問題，引起市民關注會否有交叉感染風險，「所以香港與內地其他城市好多地方都不能直接相比」。