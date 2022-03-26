異食癖│3歲童紙和拖鞋當飯食　父母難阻每月買5對鞋　惹官方介入

紙、頭髮、粉筆、泥水等物質都不是食物，但偏偏有人會食落肚，這種狀況名為「異食癖」。網上近日瘋傳影片，顯示印尼1名3歲男童竟然鍾情於吃紙和拖鞋等物品，片中他拿起紙張不停撕、不停放入口。家人指男童從1歲開始已有吃奇怪東西的習慣，因阻止不了他，只好每個月最多要買5對拖鞋給他吃，更試過買書給他吃。萬幸的是，男童沒有身體不適，吃下拖鞋等無法消化的東西會直接排泄出來。母親坦言兒子吃拖鞋吃到像吃飯一樣，但仍想他只吃正常食物。影片引起巨大爭議，當地的兒童保護機構及衛生部門已介入調查，將檢查男童的健康狀況。



印尼1名3歲男童愛吃紙和拖鞋等物品，家人稱他吃到像吃飯一樣。（IG影片截圖）

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事發於印尼西爪哇省勿加泗市，3月23日社交媒體瘋傳影片，3歲男童皮比特（Pipit）在鏡頭前狼吞虎咽，但手中拿着的竟然是紙。家人透露，皮比特1歲開始養成吃離奇物品的習慣，最先是吃拖鞋，咬下塑膠物料吞落肚，「他很喜歡吃拖鞋，甚至像吃飯一樣」，爸爸說現時每個月最多要買5對給他吃，因為兒子只願吃新和乾淨的拖鞋，吃起來才會開心。

之後皮比特開始吃其他異物，愛上吃紙、紙板、發泡膠等，如果家人阻止，他會大哭扭計，父母不忍心下便繼續放縱，更曾經買過一本書給他吃。媽媽指作為父母，當然希望兒子只吃正常食物。雖然皮比特常吃異物，但從未抱怨過不適，家人說他有時吃的東西無法消化，例如拖鞋及發泡膠，消化不了直接以糞便排出。

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許多網民看過片段後，認為男童患上異食癖，應該馬上求醫，更促請當地衛生部門介入處理，更批評父母無理由不阻止。有人提到如果男童沒拖鞋吃就大哭，大可以等他自己哭到累去停止，沒可能真的給兒子吃膠。

事件後來愈鬧愈大，印尼兒童保護委員會（KPAI）稱會介入調查這名男童的情況，主席指男童的「飲食習慣」絕不自然，良好的營養和適合的食物才是兒童基本所需，是基本權利，仍等待深入調查，了解男童是否有醫療需要。

3月24日，當地衛生部門也確認會調查男童的健康狀況，勿加泗衛生辦公室主任稱，已派員去男童住所探訪，接下來計劃為男童安排健康檢查，他們認為男童有能力改掉亂吃東西的習慣，了解到男童現時已開始戒吃拖鞋。

過往有印尼女子表明喜歡吃肥皂，更稱懷孕期間仍有吃。（ig「khosikmubarok」截圖）

過往有醫生指出，異食癖是很多情況是因人體缺乏某種礦物質而引起的，鋅、鐵等元素；但亦有說法是由於人體代謝機能紊亂，味覺異常和飲食管理不當等引致，更有專家視之為精神疾病，病因不能一概而論，屬非常複雜的多樣性疾病的綜合徵狀，患者以兒童或女性較多，尤其是懷孕婦女。

異食症患者會持續吃一些非營養的物質，如泥土、紙張、肥皂等，越來越多醫生認為主要是由心理因素引起的，治療方法因人而異。

（綜合）