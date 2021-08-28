媽媽網紅遭老公指控虐兒　為影相餵感冒藥　連環狂毆仲出埋熱熔膠

親子網紅通常給人對小孩子特別有愛的印象，但近日卻有台灣爸爸在網上爆料，指控自己妻子為成為親子網紅竟不惜一切手段，不但為拍美照賺錢灌兒子喝感冒藥，甚至虐打兒子，大量恐怖行徑令人心寒。



原文發表於爆料公社：「因為我白天工作，為了賺錢，晚上很晚回家。一開始沒發現，直到兒子有異常行為後，調出監視器畫面，才知道她是如此對待自己的親生骨肉。」

「為了拍美美的睡照，嬰兒床及枕頭廠商不斷要求改照片，她居然為了能長時間拍照，餵兒子吃之前拿的感冒藥水，讓兒子睡著後可以長時間擺弄拍照……」

打到個仔唔敢玩玩具 疑用熱熔膠虐兒 一個破綻令爸爸發現恐怖真相（點圖放大看原文全文）👇👇👇

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「因為她在臉書上是非常知名的幼教網紅，為了家裡隨時都能拍到美美的照片分享，家裡的玩具都不准小孩自己拿來玩，她怕弄亂她還要收拾東西，也方便她朋友來親戚來時炫耀說她是如何教育小孩？！說兒子從一歲就會自動自發收拾玩具，知道哪些玩具放哪裡，而且一歲半就學會26個字母，所以書還會照字母順序ｚ排列。但！這都是假象！真相就是毒打到兒子看到玩具就怕；書擺錯就打，不斷打，然後拍宣傳照片及影片分享育兒心得。除了要拍照時才能拿玩具，私底下兒子若拿來玩就一直打，直到兒子不敢拿為止。所以不管何時兒子房間永遠都是整齊乾淨！」

「只要有錢賺，什麼廠商都能接。為了廠商的宣傳，不斷餵兒子吃加工副食品及幼兒米餅，一個小孩居然被餵到看到米餅就大哭。這種行為太反常了才引起我的懷疑。我不知道私地下她到底打了多久，兒子哭鬧時她拿出熱熔膠，兒子看到立刻止住不敢哭，眼淚一直流不敢哭出聲，到底為何會這麼怕熱熔膠，可以怕到不敢哭出聲？我已經收集好證據了，接下來就是找律師談離婚！」

「親生母親不見得會百般呵護自己的骨肉，在國外曾發生過媽媽不斷喂小孩吃藥，讓小孩生病後，對外宣傳遭自己多麼可憐小孩需要錢治療，然後跟大眾募款。所以請各位做父母的，若小孩有異常行為或超年齡的成熟，請多一份懷疑心，偷偷私底下調查，請自己保護自己的小孩！」

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】