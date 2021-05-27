大食女143蚊自助餐鯨吞過百隻鮑魚　老闆不滿拍片公審反被轟

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-27 10:00

自助餐最吸引之處，就是無限量地大吃喜歡的食品，不過內地1名女子日前到自助餐廳用餐時，卻因吃得太多鮑魚，遭老闆拍片批鬥，引起網民熱議，不少人都認為老闆行為小氣，直言「玩不起就別開自助」。

河北1名女子日前到秦皇島的一間自助餐廳用餐，她幾乎沒點其他餐點，只點了過百隻鮑魚，因而惹來老闆不滿。（影片截圖）

老闆拍片揶揄大食女全過程▼▼▼

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

河北1名女子日前到秦皇島的一間自助餐廳用餐，桌子上只放了一大盤鮑魚，據稱她用餐時幾乎沒點其他餐點，只點了過百隻鮑魚，因而惹來老闆不滿，拿起手機錄影情況，並語帶嘲諷的對她說，「鮑魚能吃得了嗎？花多少錢吃的，118元（約143港元）對不對，不限時，不限量」。

女子聽到後，起初微笑回應「別的都不愛吃，我喜歡吃鮑魚」，但抬頭看到老闆正拿手機拍攝，便顯得有點不好意思，而老闆卻得寸進尺繼續嘲諷，「花多少錢吃的呀！」女子不知如何回答，只默默低頭繼續用餐。

影片曝光後引起網上熱議，很多人都支持女子，「吃自助餐還嫌人家只拿貴的，跑來吃你家的鹹菜蘿蔔的麼？」、「玩得起就要玩，玩不起就別開自助」。但亦有網民指女子這樣吃確實難看，不過規矩上並無不妥，又笑言可能老闆拍片是為了宣傳，「讓顧客親自證明118元自助餐，可以任吃鮑魚」。

有得食就唔好晒？早前台灣一個綜藝節目就爆出自助餐的黑暗內幕，用餐時必要注意的4大中伏位，教大家如何拆解▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

雖然疫情開始緩和，但千萬千萬千萬不要鬆懈！日本放送協會（NHK）曾與傳染病專家合作實驗，測試病毒在自助餐中的傳染力，結果相當驚人，原來短短30分鐘，已可以令10名參加者全部染上病毒，但有一招可減少傳播機會▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

同場加映：食物常見5大細菌👇👇👇