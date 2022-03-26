臨時失業$1萬支援｜裝修工月入4萬　現金出糧欲申請：博佢查唔到

【臨時失業支援計劃／救濟金／保就業計劃2022】疫情下各行各業都大受打擊，不少人都陷入失業苦況，政府近日推出新一輪「防疫抗疫基金」支援受影響行業，向合資格人士一筆過發放1萬元援助金。有網民表示，認識1位從事裝修行業的友人月入4萬多元，但由於以現金出糧，打算申請失業援助金，博政府「查唔到佢」。帖文引起網上熱議，有網民指出申請人需要遞交最後就業日期等文件證明失業，政府亦會審批個案，刻意隱瞞或要面臨法律後果。



政府在第六輪「防疫抗疫基金」下推出「臨時失業支援」計劃，於本周三（3月23日）起接受申請，為期3星期。

政府在第六輪「防疫抗疫基金」下推出「臨時失業支援」計劃，於周三（3月23日）起接受申請，為期3星期。（資料圖片）

有網民日前在香港討論區發帖，指身邊友人從事裝修業，月入4萬元，打算申請1萬元援助金，「佢話因為佢出現金，所以政府一定查唔到佢，萬無一失」。雖然樓主表示不會向政府告發他，但亦提醒友人不要以身試法，「我叫佢唔好博，唔好當政府傻仔，全香港做裝修嘅唔知幾多萬人」。

有網民指身邊友人從事裝修業，月入4萬元，打算申請1萬元援助金，「佢話因為佢出現金，所以政府一定查唔到佢」。（Gettyimage）

帖文引起網上熱議，有網民表示「大把呢啲人」，持住現金出糧難以查證就騙取多項褔利，着樓主大義滅親告發他，「對呢啲人手鬆，對自己冇好處」。不過有人就指出申請人需遞交文件證明自己失業，「唔係冇嘢做就可以攞」、「要有入息證明、公司證明先至可以申請到」、「如果係咁，家庭主婦有無得囉？」，又指樓主友人申請時有所隱瞞甚至偽造文件，恐承擔法律後果，「到時坐監仲有免費食」。

根據臨時失業支援資助申請須知顯示，申請人提交申請表時需提供最後就業日期及證明文件（如：解僱信、離職金紀錄等）或現職工作處所為表列處所的證明文件（如有效的員工證、僱員合約、糧單等）及最後工作日期。若申請人有部份工作收入未記錄在強積金戶口或強積金計劃未能有效反映工作收入，須於填寫網上申請表時選擇「有工作收入沒有記錄在任何強積金計劃及職業退休計劃中」，填寫該等收入資料並提供收入證明。

網上申請失業援助金：請按此

計劃申請人須以個人身份提出申請，並必須符合以下6個條件：



1）持有效香港身份證

2）於2021年10月1日或之前年滿18歲

3）由2021年10月1日至提交申請當日通常居住在香港

4）曾於2021年10月1日至12月31日這三個月期間至少一個月在香港工作

5）所有工作月入一般介乎2700元至30,000元

6）於提交申請時已失業至少連續30天（包括提交申請當日）；或現受僱於下列受第599F章所限的處所，並被僱主要求短暫停工，而於申請當日距離最後工作日至少30天（包括提交申請當日）：

（i）因應第五波疫情而現須要關閉的表列處所（即遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡拉 OK 場所、麻將天九耍樂處所、按摩院、體育處所或泳池）；或（ii）須要關閉或經營受限制的餐飲業務處所（如酒吧、酒館或餐館）。

以下4類人士不具備申請資格：



1）因轉工或退休而主動離職

2）在申請當日仍有一份或多於一份有薪工作（詳見守則及條款）

3）於提交申請時為綜合社會保障援助計劃（綜援）的受助人

4）受惠於第六輪「防疫抗疫基金」下的指定措施