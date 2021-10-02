買1800萬獨立屋後失業　丈夫打3份工仍不夠養家供樓：驚銀行收樓

疫情打擊各行各業，航空旅遊業更加是首當其衝。有網民分享一對友人夫婦的情況，指他們早前以1800萬元購入新界獨立屋，惟外籍機師丈夫長期失業，現只能靠1份正職及2份兼職養家，但其1歲多兒子有特殊學習需要，年長父母又得重病要做手術，令一家經濟陷入困境，擔心無錢供樓而被收樓。



有網民分享一對友人夫婦的情況，指前機師丈夫長期失業，現只能靠1份正職及2份兼職養家，惟擔心不夠供樓會被趕走。（《麥路人》劇照）

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該網民在親子王國討論區，以「失業俾唔到樓按」為題發文，問如果失業無錢供樓，銀行一般會在欠交多少個月後開始啟動收樓機制，何時會被人趕走等，事緣其好友的丈夫失業一段時間，搵到兼職但不夠養家加供樓，而小朋友年紀小，又沒有聘請傭工，而「長老」亦難以倚靠，故友人暫時不能抽身賺錢養家。

樓主補充指友人丈夫現時月入1萬多至2.3萬元，扣除養老開支及家庭使費已所剩無幾，其中1位長老早前突然做手術，現在行動不便，長期要人照顧，排老人院亦非短期做到，令開支更大。小朋友亦有情緒問題，較難交給人照顧，「搵過姨姨湊但係唔識處理，我朋友去買餸都要即刻搭的士返去」。

兩夫婦5年前以1800萬元購入位於新界的3層高獨立屋，惟屋苑交投淡靜，位置偏僻及缺乏配套是死因，放盤半年都無人問津。（GettyImages）

她透露，兩夫婦5年前以1800萬元購入位於新界的3層高獨立屋，惟屋苑交投淡靜，位置偏僻及缺乏配套是死因，放盤半年都無人問津，而且租金已較市價低，但又怕太低被人做犯法勾當，「亦無可能攞到幾十萬出嚟從新裝修分層（放租）」，至於賣盤只有三兩個人來睇樓後都沒有下文，現在叫價已跌至1600萬元。

樓主表示，該丈夫之前一直靠公司的房屋津貼供樓，「無諗過會失業，所以之前儲錢都唔係都唔係話儲到好多」，失業後需動用儲備就知道「大難臨頭」，直言「點計條數都唔會畀到樓按」，所以最壞打算是被人收樓。

帖文引起網上熱議，有網民稱收樓過程頗長，至少半年時間，但認為始終有樓在手都不用擔心，只要快些租出去再搬細屋，相信都能撐得過，「減低個租金去吸引客！無咗層樓非常可惜，斷供亦整花個底，將來上會難」，亦有人建議樓主友人先向政府借失業貸款，「借住頂住先」。

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