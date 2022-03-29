台男乘捷運妥瑞症發作　獲暖男1貼心動作助緩解症狀：心裏很感動

妥瑞症（Tourette Syndrome）患者會不由自主地做出抽搐、搖頭和打嗝等動作，因着社會對相關徵狀存在誤解，病發反應往往令患者飽受旁人歧視側目。台灣有妥瑞症患者在網上發文，稱日前乘搭捷運期間發作，旁邊1名男乘客留意到情況，不但沒有歧視，更主動與他談話，助他分散注意力以緩解徵狀。樓主落車前，男乘客更暖心祝福他「一切都好」，令他大為感動，形容是近日遇到最溫暖的事。



台灣有妥瑞症患者稱日前乘搭捷運期間發作，旁邊1名男乘客留意到情況便主動與他談話，助他分散注意力以緩解徵狀，令他大為感動。（《怪胎》劇照）

「想和各位大朋友小朋友、以及辛苦的爸媽分享這件感動的事情。」該名台男於Dcard討論區發文，指自己為妥瑞症患者，日前乘搭捷運期間發作。他指當時身旁1名男乘客留意到情況後不斷望着他，似乎非常關心，對方其後拍拍他，禮貌詢問：「請問你是妥瑞嗎？」

樓主沒想到男乘客理解其難處，直言「當下我心裏很感動」。更令他意想不到的是，男乘客提出1個暖心提議，表明對他的症狀沒惡意，只是「還想再了解一下」，並問道：「我一直跟你說話會讓你症狀比較緩解嗎？」

樓主簡單回答「是」後，男乘客便一直陪他聊天，直至他下車前，對方更送上祝福，「祝福你之後順利，希望你一切都好」，令樓主直呼：「這真的是這陣子最暖心的事情了！」

樓主指，男乘客於車上一直陪他聊天，直至他下車前，對方更送上祝福。（《怪胎》劇照）

帖文貼出後隨即引來大批網民讚好，紛紛大讚男乘客是不折不扣的暖男，「好暖心，希望世上這麼好的人能多點」、「好暖心，我一個人在密閉空間時也會不自覺做出動作，如果有人跟我一起聊天的話，分散注意力，就會舒緩很多」、「希望哪天我也可以這樣幫助別人，但怕這樣直接問會不會傷到他們的心」。

也有網民指出，有時遇上妥瑞症患者也希望幫忙，但擔心反而令對方難受，「其實一直很好奇如果遇到這種情況，是去關心對方比較好，還是假裝沒看到比較好」。樓主則回應指每名患者的症狀及反應也不同，建議大眾不過分反應便可，「我認為旁人不用特別在意症狀，這樣患者會比較自在，有人說（別人的幫助）會讓自己更緊張，每個人的方式不太一樣」。

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