批家長索奶粉尿片不果鬧足1小時　居安抗疫接線生：有嬰兒非大晒

第五波疫情爆發至今逾2個月，不少市民也曾有居家隔離或到隔離設施檢疫的經歷。有自稱居安抗疫熱線的政府職員近日匿名發文，批評有家長濫用熱線索取奶粉及尿片，被拒後便發脾氣大鬧1小時，直指家長應儲存一定份量的物資，「家有小朋友及嬰兒唔係大晒」。帖文引來網民討論，有人認同相關服務被人濫用，但也有人認為，接線生難以判斷實際情況，即使家長並非弱勢社群，也可能有緊急需要。



有居安抗疫熱線的接線職員近日發文，批評有家長濫用熱線索取奶粉及尿片，被拒後便發脾氣大鬧1小時，直指家長應儲存一定份量的物資，帖文引來網民討論。（資料圖片）

該網民早前投稿至facebook專頁「公務員secret」，表示「我係居安抗疫熱線的接線生，請大家勿再濫用此渠道去拎物資」。他指出，有不少相對年輕的家長常常致電熱線索取奶粉及尿片，認為對方應先衡量是否有急切需要才要求物資。

樓主認為，家長既然要照顧嬰兒或小朋友，理應及早儲好一定數量的用品，又批評有家長索奶粉及尿片不果，即發脾氣及投訴鬧足1小時，直言「每個做父母的都有辛酸事，大家會體諒，但不是父母們的藉口」。

他續指，現時政府規定染疫市民只要第6及7日快測呈陰性便可外出購物，呼籲將資源留給有需要人士，「真係有為數不少的獨居長者、七老八十的老人家、傷健人士打嚟要求物資，當多人需要送貨就會延遲」。

樓主認為，家長既然要照顧嬰兒或小朋友，理應及早儲好一定數量的用品，又批評有家長索奶粉及尿片不果，即發脾氣及投訴鬧足1小時。（資料圖片）

樓主的帖文引起熱議，網民意見兩極，有人認同居安抗疫熱線遭部份市民濫用，指有人只是不願想方法才要求政府派發物資，甚至想用以圖利，「見過有facebook版主，咩都搲，仲要好威威咁打晒出來教人點拎到物資」、「尿片奶粉呢啲必需品，唔會用到最尾先會買，會有一兩件存貨係屋企」、「網購有啲2小時就送貨，啲人貪便宜、怕蝕底嘅人咪打電話拎物資」。

不過也有網民反駁，指樓主難以得知來電者的實際情況，根本無從判斷是否濫用，「強制人均隔離7日，畀足7日物資好合理，唔係咩恩賜，做唔切應該搵多啲人手，唔係怨人打電話去」、「大人餓得，小朋友唔餓得，你就明點解啲父母咁勞氣。用下同理心啦，下下都話人濫用，你係唔係個個case 都入屋check 過人哋濫用呀？」、「萬人打電話，憑咩嘢篤定他人係呃資源？係透過經過電話的聲線，語氣就斷定求助者係騙子？」。

1袋抗疫物資包要8人執拾？網傳包裝工序被批多餘 民政總署咁解釋



從影片可見，工作人員先將快速抗原測試包、口罩、中成藥和醫療資訊分開擺放在1張長枱上，每項物資都有負責人員，將該項物資入白色膠袋，就傳給下一個人。（FB「公務員secrets」影片截圖）

包裝抗疫物資工序全過程：