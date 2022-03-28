印度神童又中！去年9月點名中國受主要影響　預言4月災難震驚全球

【印度神童最新預言2021至2022／中國／疫情】全球新冠肺炎疫情反覆，一直是國際防疫典範的中國，今年初起疫情出現變數，至近日每日新增數以千計本土感染，上海今日起更實行兩段式封城進行核酸篩查。有網民指出，印度神童阿南德（Abhigya Anand）早於去年9月發布預言影片，當時已點名中國將會受到主要影響，另外指出2022年3月至4月會有一場系統性災難「震驚所有人」，時間上與中國疫情反彈相符，加上2月底俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，戰況令人大跌眼鏡，踏入3月更持續升溫，全球皆受影響，股市波幅增加，網民都認為印度神童預言再成真，紛紛稱：「印度神童又中！」

翻查印度神童預言，除了去年9月預言今年3至4月會有「震驚所有人」的系統性災難，他同年12月更預言直至4月會發生2大災難，而今年2月又再發布最新預言，指4月4日會有更嚴峻問題出現。

不過，亦有網民指印度神童並非「講乜中乜」，其預言亦受質疑，例如他曾預測2020年會爆發第3次世界大戰，但當然沒有發生，因此其預言只能參考，不宜盡信。



上海浦東機場，乘客在進行檢測。（中新社）

封城消息傳出後，上海浦東多家超市出現搶購潮，有人在超市搶菜期間大打出手（點圖放大）：

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中國內地近日疫情大反彈，過去1天新增6409宗新冠病毒個案，包括1275宗確診和5134宗無症狀感染，重症患者增加5人，而深圳、上海等內地城市先後實施「封城」類精準管理措施，疫情引起各方關注。

有網民發現，印度神童阿南德去年9月曾發預言影片，當時已點名中國將會受到主要影響，稱2022年3月至4月會有一場系統性災難「震驚所有人」。去年9月內地基上本沒有疫情，經濟表現強勁，被視為全球防疫模範生；惟至今年初，因新冠肺炎出現Omicron變種病毒，內地疫情出現變數，踏入3月疫情大反彈變得嚴峻，吉林、深圳等多個內地城市都曾封城，最新是上海宣布周一（28日）實行兩段式封城進行核酸篩查，市民及經濟活動大受影響。

另一邊廂，因應俄羅斯因入侵烏克蘭導致全球多國宣布強力制裁行動，英美德法等多國與俄羅斯關係迅速轉差，除了全球物資供應鏈受影響，核戰爆發陰霾更是揮之不去，戰爭局勢恐為全球帶來無可逆轉的局面，網民對應印度神童預言，直指「印度神童又中」。

印度神童點名中國將受主要影響 3月至4月有震驚全球災難



阿南德今次9月21日發布的文章及影片，點名指中國及美國等地都有很多影響，其中指出中國會是主要受到影響的國家，又預言2022年3月至4月會有一場系統性災難「震驚所有人」：

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印度神童預言直至4月有2大災難！靠一招避險



到了2021年12月3日，印度神童阿南德再發布預言影片，指出卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，印度星盤）會在12月14日形成，提醒必須小心謹慎，因為2021年12月14日至2022年4月是極重要時期，或影響全球多個國家經濟及天氣天災，更特別提到印度南部喀拉拉邦（Kerala）的穆拉佩里亞爾（Mullaperiyar）水壩，稱2022年1月至4月的強降雨和地震，可能會令該水壩受損，更可能會在2030年至2035年間倒塌，影響數百萬民眾。

至於要如何避免災難，多次強調不要傷害動物的阿南德表示，喀拉拉邦民眾須停止殺害牛隻和其他動物，但並非宗教原因，而是牛能提供營養豐富的牛奶，亦能夠餵養人類，故愈多人殺生就有愈多災害。他又警告，已開發國家很快會因為殘酷行徑面臨大自然的反撲。

阿南德表示，喀拉拉邦民眾須停止殺害牛隻和其他動物。（短片截圖）

3月16日出大事！4月這天更災難！曝股市爆破3關鍵點



除了以上災難，阿南德於今年2月24日發布最新預言影片，指出「卡拉薩爾帕瑜伽（Kala Sarpa Yoga，印度星盤）」正影響世界，將會造成全融市場股市非常強大且嚴重的崩盤，尤其3月和4月間，更指出3個關鍵時間點，包括3月16日、4月4日及4月13日。

關鍵時間一：3月16日

阿南德形容3月16日是「決定性的一天」，拍月亮的南交點和月亮的北交點，會從最牛市的位置，即在金牛座和天蝎座兩個星座中離開，轉移到白羊座和天秤座，當中天秤座預示着市場平衡，故將帶來市場的平衡。他強調，所有即將發生的事情不代表好或壞，而是將有巨大改變，又說若繼續富人愈富、窮人愈窮，經濟將繼續亂下去。

阿南德形另提到，3月16日開始經濟將有重大修正，但此前市場可能是短暫時間段波動，而且風險極大，建議大多數人在這段時間遠離市場。言猶在耳，美股及港股於3月16日迎來多日下挫後大調整，其中港股恒指更勁升超過1600點，重上20000點大關。

關鍵時間二：4月4日

阿南德表示，現在這一切與火星和土星合相有關，並且4月4日火星力量在合相中極為強烈，進一步增加經濟問題的強度和力度。

關鍵時間三：4月13日

阿南德稱，4月13日後，黃金和白銀都會大幅上漲，更會看到白銀創歷史新高價格，還需要轉向更安全資產，直到2022年底，市場將開始好轉。

印度神童預言亦受質疑



不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事只供參考，不宜盡信。