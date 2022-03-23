台灣6.6級地震｜印度神童又中！預言4月再爆2大災難！靠1招避險

【印度神童預言2022／台灣地震／日本地震】繼日本福島縣對開海域本月16日發生黎克特制7.4級地震，台灣花蓮縣近海今日凌晨（3月23日）亦發生6.6級強烈地震。

各地接連發生地震，有網民發現，印度神童阿南德（Abhigya Anand）去年12月曾預言，12月14日至2022年4月是極重要時期，可能影響全球多個國家經濟，以及有強降雨、地震等天氣天災等，加上阿南德今年初曾預言3月16日會發生大事件，令網民認為阿南德預言又命中。

翻查印度神童阿南德去年12月預言，直至4月會發生2大災難，亦提出一招避免災難方法。而翻查阿南德今年2月預言，3月16日會有重大事件，例如金融市場將有重大事件，更指4月4日問題會更嚴峻。



（台灣氣象局）

根據台灣中央氣象局，地震發生在凌晨1時41分，地震深度30.6公里，震央位於位於花蓮縣近海、花蓮縣政府南方62.6公里，最大震度台東縣6弱。初判震度4級以上地區包括台東、花蓮、中部、高屏和嘉南。當地在凌晨1時43分再發生規模6.1地震，最大震度的花蓮、台東、南投和雲林達4級。

日本上周亦發生7.4級地震

日本福島縣對開海域深夜亦發生黎克特制7.3級地震，更發出海嘯警報。（ 日本氣象廳）

日本福島縣對開海域當地時間3月16日晚上11時36分發生黎克特制7.4級地震，震源深度60公里，而福島及鄰近的宮城縣發出海嘯警報，氣象廳預料，有約1米高海嘯，而東電亦正確認福島第一及第二核電站，是否因為地震出現異常。本港天文台則表示，日本本州東面近岸發生1次7.7級地震。

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除了日本及台灣地震，內地之前發生地震時，香港亦多區感受到震動，引起關注。有網民發現，印度神童阿南德（Abhigya Anand）去年12月曾預言，12月14日至2022年4月是極重要時期，可能影響全球多個國家經濟，以及有強降雨、地震等天氣天災等，加上阿南德今年初預言3月16日會發生大事件，同日即發生日本7.3級地震，令網民直指「印度神童又中」。

印度神童預言直至4月有2大災難！靠一招避險



翻查資料，印度神童阿南德於2021年12月3日曾發布預言影片，指出卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，印度星盤）會在12月14日形成，提醒必須小心謹慎，因為今年12月14日至2022年4月是極重要時期，或影響全球多個國家經濟及天氣天災，更特別提到印度南部喀拉拉邦（Kerala）的穆拉佩里亞爾（Mullaperiyar）水壩，稱2022年1月至4月的強降雨和地震，可能會令該水壩受損，更可能會在2030年至2035年間倒塌，影響數百萬民眾。

至於要如何避免災難，多次強調不要傷害動物的阿南德表示，喀拉拉邦民眾須停止殺害牛隻和其他動物，但並非宗教原因，而是牛能提供營養豐富的牛奶，亦能夠餵養人類，故愈多人殺生就有愈多災害。他又警告，已開發國家很快會因為殘酷行徑面臨大自然的反撲。

阿南德表示，喀拉拉邦民眾須停止殺害牛隻和其他動物。（短片截圖）

3月16日出大事！4月這天更災難！曝股市爆破3關鍵點



除了以上災難，阿南德於今年2月24日發布最新預言影片，指出「卡拉薩爾帕瑜伽（Kala Sarpa Yoga，印度星盤）」正影響世界，將會造成全融市場股市非常強大且嚴重的崩盤，尤其3月和4月間，更指出3個關鍵時間點，包括3月16日、4月4日及4月13日。

關鍵時間一：3月16日

阿南德形容3月16日是「決定性的一天」，拍月亮的南交點和月亮的北交點，會從最牛市的位置，即在金牛座和天蝎座兩個星座中離開，轉移到白羊座和天秤座，當中天秤座預示着市場平衡，故將帶來市場的平衡。他強調，所有即將發生的事情不代表好或壞，而是將有巨大改變，又說若繼續富人愈富、窮人愈窮，經濟將繼續亂下去。

阿南德形另提到，3月16日開始經濟將有重大修正，但此前市場可能是短暫時間段波動，而且風險極大，建議大多數人在這段時間遠離市場。言猶在耳，美股及港股於3月16日迎來多日下挫後大調整，其中港股恒指更勁升超過1600點，重上20000點大關。

關鍵時間二：4月4日

阿南德表示，現在這一切與火星和土星合相有關，並且4月4日火星力量在合相中極為強烈，進一步增加經濟問題的強度和力度。

關鍵時間三：4月13日

阿南德稱，4月13日後，黃金和白銀都會大幅上漲，更會看到白銀創歷史新高價格，還需要轉向更安全資產，直到2022年底，市場將開始好轉。

印度神童預言亦受質疑



不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。