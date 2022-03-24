電騙新招｜+852電話冒認衛生署稱有重要消息　醒目網民1招擊退

本港第五波新冠肺炎疫情有逾100萬名市民確診，部分確診者會收到衛生署或有關當局聯絡，以便提供物資包或安排送往檢疫設施隔離。有網民日前就接獲「+852」開首電話，自稱衛生署職員表示有重要消息，要求按鍵選擇以廣東話或普通話對話。網民深知電話屬偽冒，決定轉駁通話了解，並輕鬆以1招令騙徒主動收線。



有網民日前接獲「+852」開首電話，自稱衛生署職員表示有重要消息，要求按鍵選擇以廣東話或普通話對話，手法與其他電話騙案相似。（fb「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

有網民於facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文，稱日前接獲「+852」開首的2字頭電話，對方先播放1段錄音，聲稱來自「衛生署」，指有重要消息需要通知，要求他選擇通話語言轉駁聯絡，「廣東話按1，國語請按2」。

樓主一聽便知該電話在偽冒政府部門，「我當然知也有睇新聞，我見悶咪同佢玩下」，遂按下1字等候轉駁。不久後對方表示暫未能提供廣東話服務，轉為由操普通話的接線生聯絡。

樓主一直以英文與騙徒溝通，對方最終在「雞同鴨講」情況下主動收線。（資料圖片/GettyImages）

樓主聽到人聲後即以英文說話，惟與對方未能溝通，「不停問我用國語，又話自己唔識英文，問我打電話去做咩」，他遂以港式英文回應：「Is you phone to me, now you asking me phone to you? I didn’t know who are you, what you are talking about ?」對方疑仍不明白，最終在「雞同鴨講」情況下主動收線。

不少網民看過帖文也指遇過同類詐騙電話，「通常+852開頭都係垃圾電話」、「我連浪費時間接都費鬼事」。亦有人指以外語回應是有效擊退騙徒的方法，「頭先我都收到，我叫佢講廣東話，佢話廣東話嗰邊唔得閒，然後問我有乜幫到手，我鬧返佢轉頭，『你打過嚟又問我有乜幫到手』，之後佢就收咗線」、「我都玩過，佢叫我講普通話，我話呢度係香港，係講廣東話，點解要講普通話，佢cut我線」。

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