電騙新招｜+852電話冒認衛生署稱有重要消息　醒目網民1招擊退

本港第五波新冠肺炎疫情有逾100萬名市民確診,部分確診者會收到衛生署或有關當局聯絡,以便提供物資包或安排送往檢疫設施隔離。有網民日前就接獲「+852」開首電話,自稱衛生署職員表示有重要消息,要求按鍵選擇以廣東話或普通話對話。網民深知電話屬偽冒,決定轉駁通話了解,並輕鬆以1招令騙徒主動收線。



有網民日前接獲「+852」開首電話,自稱衛生署職員表示有重要消息,要求按鍵選擇以廣東話或普通話對話,手法與其他電話騙案相似。(fb「筲箕灣西灣河關注組」圖片)

有網民於facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文,稱日前接獲「+852」開首的2字頭電話,對方先播放1段錄音,聲稱來自「衛生署」,指有重要消息需要通知,要求他選擇通話語言轉駁聯絡,「廣東話按1,國語請按2」。

樓主一聽便知該電話在偽冒政府部門,「我當然知也有睇新聞,我見悶咪同佢玩下」,遂按下1字等候轉駁。不久後對方表示暫未能提供廣東話服務,轉為由操普通話的接線生聯絡。

樓主一直以英文與騙徒溝通,對方最終在「雞同鴨講」情況下主動收線。(資料圖片/GettyImages)

樓主聽到人聲後即以英文說話,惟與對方未能溝通,「不停問我用國語,又話自己唔識英文,問我打電話去做咩」,他遂以港式英文回應:「Is you phone to me, now you asking me phone to you? I didn’t know who are you, what you are talking about ?」對方疑仍不明白,最終在「雞同鴨講」情況下主動收線。

不少網民看過帖文也指遇過同類詐騙電話,「通常+852開頭都係垃圾電話」、「我連浪費時間接都費鬼事」。亦有人指以外語回應是有效擊退騙徒的方法,「頭先我都收到,我叫佢講廣東話,佢話廣東話嗰邊唔得閒,然後問我有乜幫到手,我鬧返佢轉頭,『你打過嚟又問我有乜幫到手』,之後佢就收咗線」、「我都玩過,佢叫我講普通話,我話呢度係香港,係講廣東話,點解要講普通話,佢cut我線」。

