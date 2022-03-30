渣男友要求無套性行為　港女堅拒竟遭1句情緒勒索　網民一致勸分

無論男女也要懂得保護自己！有港女於討論區發文，稱與男友拍拖約1年半，對方曾多次要求進行無套性行為，惟她擔心有機會未婚懷孕一直拒絕。她指男友不明白其疑慮，又認為即使不使用安全套也不會輕易懷孕，更出動情緒勒索招數，直言不願無套等於不愛他。樓主聞言大感失望，狠批男友只顧個人感受，「佢有咁嘅諗法我覺得已經唔要得」。網民看過帖文也認同樓主，一致建議她盡快分手遠離渣男。



有港女稱男友多次要求進行無套性行為，惟她擔心有機會未婚懷孕一直拒絕，但男友不明白其疑慮，竟出動情緒勒索招數，直言不願無套等於不愛他。（《前度》劇照）

「男朋友一句說話，足以令我對佢改觀。」該名港女於Dcard討論區發文，指與初戀男友拍拖1年半，發生性行為的頻率不算高，「可能一個月一、兩次，啱啱拍嗰陣可能會多少少」。由於擔心有機會懷孕，她指每次與男友發生關係時也要求對方使用安全套，惟對方一直希望有無套性行為。

樓主指，日前與男友私密對話時，對方再次提出無套性行為的要求，「佢突然間彈一句：『你幾時畀我唔用套入你？』」。她指男友並非首次談及該問題，每次她也會拒絕，「因為我唔想有BB，呢樣嘢我認為至少係結婚後先會畀」，然而男友卻不明白她的疑慮，「佢都係覺得唔用套唔內射嗰一兩次係絕對唔會有BB，同埋講話『係咁易中我做咗人老豆好耐』」。

樓主稱，男友竟出動情緒勒索，將發生關係與兩人的感情畫上等號，令她憤怒又失望。（《前度》劇照）

樓主續指，男友其後更出動情緒勒索，「講咗一句我覺得好有問題嘅說話」。男友稱看到新聞報道，指有女生與男友交往8年仍未曾發生性關係，質疑她與該女生情況相同，甚至將發生關係與兩人的感情畫上等號，直言：「其實你咁樣唔畀我唔用套入，同個女仔有咩分別？你都唔係好愛我啫！」

男友的話令樓主非常憤怒，「我當堂聽完我覺得炸咗，佢竟然用呢樣嘢嚟衡量我愛唔愛佢！」。她狠批對方只顧個人感受，指出即使男友在她要求下配合使用安全套，但一直提出無套要求及扭曲的感情觀，已令她對兩人的關係失去希望，「佢有咁嘅諗法我覺得已經唔要得，覺得佢好渣，想同佢分手。我有少少亂，除咗呢樣都唔捨得放棄住，因為佢係我初戀」。

網民看過帖文也嘩然，狠批樓主男友是毫不尊重伴侶的渣男，一致勸她盡快分手，「一個男人會用呢個行為嚟要脅你，要你證明你愛佢，基本上佢人品已經有問題」、「佢如果珍惜你，唔會畀你承受呢啲風險」、「一個愛你嘅男仔會尊重你嘅諗法，所以分手喇」、「女仔要有自己嘅底線呀，唔好因為愛男朋友就覺得可以遷就底線都無埋」。

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