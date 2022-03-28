確定老公出面有小三　大婆用最強方式報復　再一句KO渣男令人心涼

野花比家花香，通常「外遇」貪圖的就是一種新鮮，從另一個人的身上去找尋自己想要的特質，如果這個沒有便會繼續尋找，於是偷吃就會「無限循環」！



有女網友便在網上社群分享自身經歷，講述自己發現老公偷吃小三後，用了這種方式回應，網民看完都大讚是「最好的報復」！

一句令渣男老公口啞啞 點擊放大看原文全文及網民反應▼▼▼

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「今天我很確定我的先生已外遇，然而我把自己打扮成像在還沒為人母之前那樣，穿了亮麗的衣著，化了妖豔的妝容，單純只是想讓自己跟以前一樣漂亮，拒當黃臉婆！而我仍然在照顧孩子，我的先生卻突然跟我說：『妳好漂亮！』我禮貌的微笑跟他說：『家裡的飯菜好不好吃不重要，但外面的屎沒吃過都會覺得很新鮮。』先生聽完我說的話愣在原地，可能他還覺得我還傻傻的在家當著照顧小孩的黃臉婆吧！今天開始我要做我自己，為了小孩好，我要把自己變成更有能力的媽媽！」

網民紛紛回應：「心都不在了，就算搶贏了，但有些東西就是回不去了」、「把自己弄好就是最好的報復」、「加油讓他看到你的轉變與活出自信！然後再換你拋棄他」、「當女人為小孩為家的同時，還是要對自己好一點」、「花若盛開蝴蝶自來，人若精彩天自安排，願你活出最美麗的自己」。也有人分享自身經歷：「今年初自己也遇到老婆偷吃股票群認識的男生，如果不是為了小孩我早就離婚了，對於一個慣性說謊的人真的不知道該如何真心生活，只能一輩子戴著假面具了吧。」

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