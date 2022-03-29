體檢驚揭戴綠帽　O+B冇可能生出A型血女兒　人夫崩潰：人生是笑話

孩子是天賜的禮物，無論是否親生也應好好疼惜。有台灣人夫於討論區發文表示，前妻在5年前不幸因車禍離世，由於聽過很多孩子和後母不合，令孩子受傷害的事，他決定為了女兒不再續弦，獨自一人養大女兒。直至後來他愈來愈覺得分身乏術，才決定再婚，一家三口日前去體檢，沒想到竟從血型發現女兒並非他親生，令他大感震驚。



有台灣人夫於討論區發文表示，前妻在5年前不幸因車禍離世，日前他從體檢報告發現女兒竟非自己親生，大感震驚，嘆「我的人生就是一場笑話」。（《白色春》劇照）

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該名人夫於「爆料公社–匿名公社」以「我的人生就是一場笑話」為題發文表示，這些年來他一直獨自把女兒帶大，但隨着他工作愈來愈忙，出差次數愈來愈頻繁，經常都不放心女兒自己一個人在家，而且還要身兼母職，洗衣做飯、輔導寫作業，實在忙得不可開交。他指出，「無奈一個男人，既要工作又要照顧女兒，實在是分身乏術，工作也不太順心，家裏也亂七八糟，女兒的學習也愈來愈退步」，為了女兒，他決定再婚。

日前他們一家三口進行體檢，3人都很健康，但其中一個細節引起了他的注意。他之前只知道前妻血型是B型，現在透過體檢終於知道了自己是O型，女兒是A型，但按常理O型和B型的夫妻不可能生出A型的女兒。他心生疑慮，偷偷帶女兒去做親子鑑定，結果不出所料，他和女兒並沒有血緣關係，「我當時就懵了，原來我這些年辛辛苦苦為了別人養了孩子？」

不少網民留言勸樓主看開點，認為一切是緣分，希望能對女兒疼愛如昔，「小孩何其無辜，在她心裏你就是她唯一的爸爸，她無法選擇她的父母，但是你可以愛她一如往昔！」、「既然人都死了，孩子是無辜的，跟着你就是有緣」、「雖然綠帽很難受，但說她也過世了，不要把這個錯誤留給小孩承受」、「小孩很無辜，那不是她的錯」、「放心底吧，繼續好好愛她，照顧與陪伴」 、「這麼多年的感情，就算不是親生的，也沒差吧！」。

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