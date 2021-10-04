人夫突收入學通知「無端端多咗個女」　一查先知原來戴足6年綠帽

台灣屏東縣一名陳姓人夫日前突然收到戶政事務所寄來的通知，指稱他的女兒即將入學，但陳男發現不對勁，自己怎麼突然憑空多一個女兒？仔細一查發現，女童竟然是跟著妻子姓周，這才知道對方竟然讓他「戴綠帽」至少6年時間，氣得對妻子和小王提告。



法院判決指出，陳男和周女結婚多年，但夫妻倆感情不好，女方甚至還搬離住處長期分居，與另名廖姓男子同居。2013年5月，周女產下一名女嬰，生父就是廖男，女方為了幫孩子報戶口，竟帶著廖男到戶政事務所，讓他偽造丈夫簽名，將孩子生父登記為陳男，並讓女童從母姓。

過了6年多後，女童已屆就學年齡，陳男突然收到戶政事務所寄來資料，一看是女童的入學通知，他發現自己莫名其妙多一個女兒，因而前往戶政事務所詢問，才發現自己遭妻子戴綠帽戴了6年，憤而報警提告。

警方偵訊調查後，認定周女和廖男涉及偽造文書罪移送，檢方依法起訴，日前屏東地院審理，判處周女3個月徒刑，廖男2個月徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

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