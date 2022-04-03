condom 都AA制？性交後男友索$8安全套費　女生嬲爆怒斥「有病」

現代人盛行「男女平等」觀念，拍拖時費用「AA制」已很平常，但連避孕套費用都要攤分，會否太過份？近日有香港女生在討論區發文，指與男友性交後，對方竟向她索取8元，稱是安全套一半費用，事件令她氣憤不已，又指平日吃避孕藥時都是自己出錢，，怒斥對方「有病」。帖文引來網民熱烈發言，不少人認為男方太計較，「呢個世界竟然有啲咁嘅人」，但當中竟有網民「錯重點」，認為該安避套價格便宜，要求樓主介紹。



樓主指男友在親熱後翌日向她收取8元安全套費用，令她相當憤怒。（《全裸監督》劇照）

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該女生在Dcard發帖，指自己與男友的房事一直是靠她吃事前避孕藥或者緊急避孕丸（俗稱：事後丸）去避孕，而藥物都是她出錢買的。但一次因為男友想「愛愛」而樓主的藥已經吃光，就改用安全套。詎料親熱翌日，男友竟向她索取8元，稱是安全套的一半費用，令樓主大怒，發文直斥男友「有病」。

有網民認為樓主與男友所用的安全套很便宜，但惹來其他網民笑罵「唔識計數」，因為樓主指的是「一個套除二」，即每個16元，而非每盒16元。（GettyImages）

有網民提議樓主「學佢AA制」，向男友取回避孕藥的一半費用，亦有人批評樓主的男友「孤寒」，認為他錙銖必較，勸樓主直接分手。亦有網民認為樓主與男友一樣是斤斤計較，不應「為咗幾蚊」在網上狠批對方。另外，有網民竟搞笑地「錯重點」，把焦點放在安全套價格上，認為相當便宜，請求樓主介紹，但引來其他人笑罵「唔識計數」，因8元是「一個套除二」，即每個16元，而非每盒16元。

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