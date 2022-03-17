女友奉行AA制　港男上門過夜用口罩消毒酒精被索$10：覺得over咗

拍拖使費多，情侶之間如何分配開支是學問，處理不當隨時傷感情。有港男於討論區發文，指女友一向重視金錢，兩人交往奉行AA制。早前他首次到女友家中過夜，期間曾使用女友家中的口罩及消毒酒精，沒想到對方翌日竟向他索取10元作為補償，令他不禁稱：「聽落真係覺得好似有啲over咗……」



有港男表示女友奉行AA制，但沒想到早前他到對方家中過夜，女友竟索取10元作為曾使用口罩及消毒酒精等費用。（《原諒他77次》劇照）

「識佢嘅時候淨係知佢好均真，好在意錢，但唔知係呢個程度……」該名港男於Dcard討論區發文，指一向清楚女友對金錢非常在意，故兩人拍拖以來一直奉行AA制，「出街食飯一定係AA，唔存在佢出1餐我出1餐咁，所有嘢會除返一半，咁我都覺得ok冇問題嘅」。

港男指，日前首次到女友家中過夜，本來相安無事，沒想到翌日女友竟向他索取10元，「佢話10蚊係因為我攞咗佢1個口罩嚟用、用咗佢啲酒精消毒、飲咗水」。事件令他驚訝又無奈，坦言：「雖然都係10蚊，但聽落真係覺得好似有啲over咗……」

港男對過夜後竟被女友索錢感到驚訝又無奈，帖文引來網民討論。（《原諒他77次》劇照）

帖文引來網民嘩然，不少人認為樓主女友過分計較，「呢種程度已經唔係在意錢咁簡單，唔只over，仲好有問題」、「去到呢個位已經係斤斤計較、小家，好彩你未同佢結婚咋，建議溝通下，傾完冇用就要分手，呢啲冇得救」。

亦有網民建議樓主與女友認真溝通，否則容易影響感情，「價值觀呢啲嘢都好難改到，問自己之後個幾年、十幾年接唔接受到咁樣」、「既然你介意，你應該要同佢傾下，睇下點樣去磨合返個價值觀」。

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