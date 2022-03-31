圍封無強檢最高罰$5萬兼囚半年　網民：無錢點算？　1個行動化解

食物及衞生局昨晚（30日）更正修訂強制檢測相關規例，包括圍封強檢大廈的居民，若沒有遵從強檢指示，罰則調高至5萬元及監禁6個月，今日（31日）生效。罰則加辣引起網上熱議，有人贊成做法，認為疫情嚴重，用「重典」才有阻嚇性，令大家乖乖遵守檢測令進行防疫；但有網民就指5萬元對小市民來說是巨款，質疑政府是否想為庫房增加收入，「罰1個可以頂番消費券條數5個」，又關注如果未能繳交罰款會怎樣，「冇錢畀，你加到5億都冇意思」。 惟有人指出，只要大家遵守強檢指令無事，「罰幾多都唔關你事」。



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食衞局周二（29日）夜晚發稿指，修訂《預防及控制疾病規例》（第599J章），包括要求需照顧者（兒童及精神上無行為能力的人）的負責人盡其最大努力，確保需照顧者遵從強制檢測指示、強制檢測公告或強制檢測令下的規定；並調高不遵從強制檢測指示，以及圍封強檢下的相關罪行罰則至最高2.5萬元及監禁6個月。

惟局方相隔逾24小時後於周三晚（30日）再發稿更正修訂，將強檢罰則拆分為兩類：不遵從強檢指示和公告人士的最高刑罰，維持在2.5萬元及監禁6個月；至於圍封強檢大廈的居民，若不遵從相關強制檢測指示，罰則會進一步調高至最高罰款5萬元及監禁6個月。

消息一出即引來熱議，有網民批評政府訊息混亂，「大家已經好大壓力，點解唔可以醒目少少？」，又認為很多長者根本不理解情況及相關條例，「老人家真係唔識唔知，又冇錢，你加到5000萬又點？」。

曾有市民表示，康復1星期才收到電話留言稱要強制檢測，但每次回電查詢卻未能成功聯絡上，直至日前收到簡訊指他未有遵從強檢指示，警告可處罰款及監禁。（FB「大埔 TAI PO」圖片）

有網民就指5萬元不是小數目，對很多基層家庭來說更是極大負擔，如果到時未能繳交罰款可怎辦，「飯都就嚟冇得食！邊度揾5萬畀你罰？可能有人坐監算」、「可唔可以分期付款？」。亦有人認為政府為何不以鼓勵政策代替強硬手段，「要小朋友去檢測有一定風險，當場可以派一些小朋友用嘅消費券，或者小朋友喜歡的東西」，以鼓勵父母盡力遵守規例。

有網民就直言政府「畀粒糖要你間廠」，指推出消費券及臨時失業援助金等抒困措施，卻找市民繳罰款填數，「而家罰到1個就$50000，即係1個可以頂返條數5個，又好快返本啦，好過抄牌抄到手軟喎」。

不過更多人贊成政府加重罰則，指很多人抗疫不合作才導致這個局面，「要嚴厲執法才行，罰多少都係一樣」、「一早就應該要咁做啦」，又認為如果遵守檢測規定，根本毋須擔心罰則，「你準時去做檢測，罰幾多都唔關係事」、「之前咁凍排幾個鐘都要去啦，大家應該知規矩」。

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