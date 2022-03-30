康復逾月突被指未遵守強制檢測　警告可罰款$2.5萬　網民教咁樣做

本港第五波疫情稍為緩和，但防疫工作仍不能鬆懈，政府更宣布周四（3月31日）起提高不遵從強制檢測指示罰則，最高可被判處25000罰款元及監禁6個月。有市民在網上發帖，指自己1個月前染疫，快速測試呈陽性後即上報衛生署，惟康復1星期才收到電話留言稱要強制檢測，每次回電查詢卻未能成功聯絡上，直至日前收到簡訊指他未有遵從強檢指示，警告可處罰款及監禁，因而向網民求救，「我仲可以點做，等俾佢罰錢？」。



該網民在facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，指1個月前染疫，因發燒到政府診所求醫，並取得深喉唾液樣本樽，惟醫生表示如果快測中招就不用交樽，結果事主果然快測呈陽性，並即時上報衛生署，卻一直沒有任何消息，「好返都冇人理」。

事主康復1星期才收到電話留言稱要強制檢測，但每次回電查詢卻未能成功聯絡上，直至日前收到簡訊指他未有遵從強檢指示，警告可處罰款及監禁。（FB「大埔 TAI PO」圖片）

直至康復後一星期，有電話留言稱需要接受強制檢測，他即時回電查詢，「頭兩次冇人聽，第三次終於聽咗，但係聽到一個字就cut咗我線」，令他誤以為是「玩電話」就沒再理會。其後每星期都來電一次，「次次都係返工時間冇聽到，入咗留言，打返去一樣冇人聽」。直至前日（3月28日）收到衛生防護中心訊息，指他未有遵從強檢指示檢測，警告此舉即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會要求閣下於指明期間內接受檢測，不遵從可處罰款25000元及監禁6個月。

簡訊讓事主嚇一跳，「叫我唔使交又係你，唔聽電話又係你，而家仲要話罰我錢？」，又表示自己一收到已立刻回電，但仍然沒人接聽，「我想問我仲可以點做，等俾佢罰錢？」。

帖文引起網上熱議，有網民表示家人都曾收過此訊息，着樓主不要緊張，只需要到社區檢測中心做一次核酸檢測，確認是陰性便可，亦有人建議樓主要不斷致電衛生署直至找到相關職員查詢，「罰款呢家嘢，你都係勤力啲打通佢先啦，免得職員做下一步」、「唔係話而家罰你錢，話你唔配合就會罰，你咪聯絡返佢睇下點啦」、「留低所有你打出、收到電話紀錄」。

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