最狂結婚照瘋傳！網民指大吉利市　攝影師長文反擊：希望尊重新人

結婚是人生大事，每對新人都想透過結婚照留下美好回憶，但這張婚照也太有「特色」了吧。提供婚禮攝影服務的「loop in the mirror」昨午（3月30日）在Facebook上載一張婚照，見到新郎躺在床上雙目緊閉，新娘則俯身獻吻，引來網民熱論，不少人認為風格怪異，「最後道別嗎？」。攝影師隨後發長文解釋拍攝手法，形容是「起了玩心想記錄下睡著的可愛畫面」，又呼籲網民「能尊重新人」，再惹來網民熱議，直指「兜乜鬼？」



從「loop in the mirror」昨午（3月30日）於Facebook上載該張婚照，寫上「從這個瞬間開始，未來的每個早晨都有彼此」。婚照中，穿着禮服的新郎躺在以白色為主的床褟上，雙目緊閉，雙手交叉搭上，新娘則俯身獻吻。

婚照隨即於網上瘋傳，網民笑指「是冥婚嗎？」、「r.i.p.」、「男：我要過身了」、「永遠懷念」、「構圖唔錯，放喺接待處簽名果個位應該幾好睇」、「幾好，一次過收晒人情同帛金，即刻夠首期」、「婚姻係愛情嘅墳墓啊嘛」、「充分表現出婚姻即墳墓」。亦有網民質疑「咁樣都收貨？」。

面對網民關注，「loop in the mirror」相關帖文目前已關閉留言功能，並附上攝影師長文解釋，稱該照片於婚宴休息時間拍攝，當時注意到新郎睡着，便「起了玩心」記錄新郎睡着的可愛畫面，強調只是「瞬間的紀錄」，並非刻意擺拍，對網民的聯想感到訝異，「畢竟當下大家都是在婚宴的喜慶心情當中，完全沒注意到」。

「loop in the mirror」相關帖文目前已關閉留言功能。（Facebook）

攝影師又說，歡迎網民對他作指教及與對攝影作品評論，惟希望能尊重新人，「不要以攻擊新人或會傷害到他們心情的言論留言」。

攝影師解釋全文如下：

攝影師解釋拍攝手法。（Facebook）

不過攝影師回應似乎未令網民滿意，質疑「咁都唔叫擺拍？」、「乜睡着睡到咁樣，都兜得幾勉強」、「新郎婚宴時睡着都噏得出？」

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