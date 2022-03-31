韋史密夫基斯洛克正式決戰MMA？美網紅拳手出天價請2人上台打餐死

韋史密夫（Will Smith）在奧斯卡頒獎典禮上護妻，甩了基斯洛克（Chris Rock）一巴掌，掌摑一幕震驚全球，引起熱論，甩巴掌話面更被製成各種梗圖在網上瘋傳。



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有網友將該畫面與美國網紅拳手Jake Paul的比賽照做成了對比圖，被Jake Paul看到並轉發。而美國演員、製片人Sal Vulcano在Twitter發文直問「Jake Paul會花多少錢讓基斯洛克和韋史密夫讓他們來一場『「名人拳賽」』？」也獲得Jake Paul回應。

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Jake Paul轉發Sal Vulcano的推文並回應：「我給韋史密夫和基斯洛克各1500萬美金（合共3000萬美金），8月就來較量吧」。Jake Paul是名YouTuber，也是一名拳手，常向名人戰帖，曾以一拳KO前UFC次中量級冠軍 Tyron Woodley，成為經典畫面。

Jake Paul在Twitter上回應出價讓讓基斯洛克和韋史密夫比拳賽。（Twitter@Jake Paul）

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